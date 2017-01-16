揚子晚報訊 1月14日，一名女醫生一邊給病人看病一邊鬥地主的視頻在鹽城當地傳開。據了解，事發時間為前天下午，被曝光的醫生是鹽都區郭猛鎮衛生院的一名內科醫生。

14日上午，鹽城網友「鹽城大小事兒」在網上發帖爆料稱：「由於參加學校運動會腿受傷走不了路，去鹽都區郭猛醫院醫治查看。醫生卻在那靜靜地玩鬥地主，看到病人來了也不開單子，就讓我在那等著，我腿疼得都站不了，他卻在鬥地主，開個拍片的單子開了十幾分鐘！」

記者試圖聯繫網友「鹽城大小事兒」，但對方稱投訴者並非他本人，因此具體情況並不知曉。

隨後，記者從短短八秒鐘曝光的視頻中看到，一位穿白大褂的短髮女醫生，正在為患者開X線彩色報告申請，她的右手先是點擊電腦鍵盤，而後玩起了手機遊戲，記者注意到，手機屏幕上顯示的正是鬥地主。

14日下午，揚子晚報記者致電鹽都區郭猛鎮衛生院的一位分管行風的趙副院長，她告訴記者，她已將此事彙報給一把手陳院長，經調查了解，涉事的女醫生是一名40多歲的內科醫生，院方已找過她談話，進行了批評教育，向當事人也作了當面道歉。「因為是工作作風問題，還給她處以2000元錢的罰金。」

來源：揚子晚報