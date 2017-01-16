關渡美術館最新四檔展覽



(中央社訊息服務20170116 17:45:54)國立臺北藝術大學關渡美術館最新四檔展覽現正展出《竹林范姜明道》、《第三人稱的過客江凱群個展》、《療癒之泉—格蘭菲迪臺灣藝術家駐村計畫12 週年》以及《趙洋萬物之間》等多位藝術家之作品。



其中藝術家范姜明道老師作品《竹林》貫穿他一直以來從自然出發進而到對於環境、生活的觀察這片經由人工再造而成的竹林刻意地、被動地重新排列賦予一種臨摹於自然爾後建構出來的平行生態反映了人對於重返自然的渴求同時也象徵了經濟社會在自然與生活之間早已樹立起的藩籬。透過這樣的形式范姜明道抽象化了「靜止」與「無盡」的意象而在這樣的模稜擺盪之間開啟了你我對於自然的想像並在美術館的場域中提示了以自然作為元素而能夠在當代生活中駐足與之並存的可能性。



江凱群個展《第三人稱的過客—江凱群個展》由法國策展人提歐• 羅賓朗洛Théo Robine-Langlois策劃為此次展覽羅賓朗洛撰寫了一篇極短篇小說串起小說的線索則是江凱群的創作、影片及繪畫等作品。讓展覽像是一則故事觀眾化身在虛實之間穿梭靜靜地串起這趟個人的內在旅行。



《趙洋—萬物之間Zhao Yang: In Between》是藝術家趙洋在臺首次舉辦之大型專題展覽此次展覽分為三大主題包括「現代性和當代世界」、「自然—複雜而原始的自然」與「神話和傳說」從他早期迄今之不同風格主題共計展出20 餘件精彩作品。



而展覽《療癒之泉—格蘭菲迪臺灣藝術家駐村計畫12 週年》是由安迪• 費爾葛瑞福策展展出包括林昆穎、張暉明、何采柔、陳怡潔、吳東龍、劉文瑄、陳曉朋、王俊傑、袁廣鳴、姚瑞中、吳季璁、陳慧嶠等藝術家自2005 年陸續參與蘇格蘭格蘭菲迪藝術駐村計畫 (Glenddich Artists in Residence) 的作品成果。策展人安迪相信無限的源泉能帶來綿恆不絕的力量透過12 位藝術家於蘇格蘭達芙鎮旅居90天的創作成果與生活經驗必能呈現出多元與截然不同的創作風格與特質。



訊息來源國立臺北藝術大學



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