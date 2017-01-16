第一科大營建系學生創新作業 親手綑綁鋼筋及拌混凝土中央社 (2017-01-16 17:32)
第一科大營建系學生創新作業 親手綑綁鋼筋及拌混凝土
(中央社訊息服務20170116 17:31:39)國立高雄第一科技大學營建工程系（簡稱營建系）規劃「營建技術實作與創新」課程，鼓勵學生動手作，親手綑綁鋼筋、拌混凝土、砌磚等工法程序，從中認識建材與建築結構，該系於1月13日下午舉辦期末作品發表評比。
指導老師王龍盛表示，課程除了老師於課堂上講授理論知識，更希望學生走出教室實作，藉由親手綑綁鋼筋、模板裁切、砌磚粉刷等工法，從實作過程結合理論與實務，了解土木材料如何應用於建築結構。
營建系副教授教授許鎧麟說，因為高職教育已不像過去強調實作的精神，我們希望透過課程，提高學生實作能力，從課程中也逐漸觀察到學生經由實作提高學習動機和興趣，知識獲取並非僅從課本上獲得。
為完成特別的期末作業，對於綑綁鋼筋、砌磚等任務，學生多半是第一次接觸，營建系學生表示，以往在外面才能看到的技術，在課堂中都學到了，這是一輩子受用無的技術。也有學生提到，從原本的一張設計圖，經過千辛萬苦，歷練成真實的一面牆，相信以後再面對綁鋼筋、手工切磚等都能應付自如。
該系特別邀請三位校外評審參與評比，皆以高規格的標準檢視學生作品，給予建議與看法，並對學生犀利提問，考驗學生對作品的闡述能力及臨場應對本事。
訊息來源：國立高雄第一科技大學
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