智慧農推整創聯盟期末精彩盡出 年度成果展與培力工作坊



(中央社訊息服務20170116 16:38:20)一月是雲科大智慧農推整合創新聯盟大放光展的月份！雲科大智慧農推整合創新聯盟於1月15日在雲林縣土庫庄役場與中山堂，舉辦「105年智慧農推整創聯盟年度發表會暨成果展」；並於1月13日至15日舉辦「y&Y鄉鎮體驗服務培力工作坊：未來菜市場的設計想像」。



雲科大智慧農推整合創新聯盟為教育部第二期「智慧生活整合性人才培育計畫」的七所聯盟學校之一，以跨領域、跨校方式，集結中南部地區六所夥伴學校，共同協助農鄉地區發展創新農產業特色。本次成果展以「農也趣」為主題，展示105年度計畫執行成果，展區包含聯盟推廣目標簡介、17門因農鄉場域議題而衍伸出的課程模組教材、9件聯盟師生與農鄉產業合力發展之特色成果，以及3座未來菜市場的設計概念模型。歡迎對農鄉議題感興趣的夥伴至土庫一同參觀與交流。



「y&Y鄉鎮體驗服務培力工作坊─未來菜市場的設計想像」將未來菜市場的概念應用於傳統農業菜市場的創新提案，採跨領域分組形式共同腦力激盪，以ICT導入及服務設計觀點，思考台灣菜市場的未來，期許透過本次活動，可培育學生與在地青年發展微型創業的商機。工作坊重點特色包含：1.以未來菜市場做為創新創意提案的議題，發展微型創業的商機；2.以ICT導入及服務設計觀點，思考台灣菜市場的未來；3.應用之智慧科技包含QRCode, iBeacon, 光-ID, Mobile App, Arduino 互動感測元件等套件。無須專業科技被背景即可上手；4.以專案導入方式，邀請相關業師(專家/場域經理人)親自指導，強化概念落實的可行性；5.讓參與學員在跨領域的媒合下，以有趣、好玩的方式共同創造出一個屬於自己的智慧菜攤。



透過工作坊進行實務設計的3座未來菜市場設計模型，將邀請產學界學員觀察土庫傳統菜市場的行銷方式，在以跨領域、跨專業團隊分組合力規劃與討論，再適時導入現今科技之應用，以發展具有未來感的創新菜市場，歡迎大家來共同學習。



訊息來源：國立雲林科技大學



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