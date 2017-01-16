「腦計畫」21日起在國立國父紀念館盛大展出



(中央社訊息服務20170116 16:28:10)「腦計畫」將於1月21日起至2月1日止，在文化部所屬國立國父紀念館3樓逸仙藝廊展出。



腦，作為人體的重要器官，是情感、思考、生命得以維持的中樞，負責控制、協調外在行為、身體內部穩定及精神活動。此次策展理念即是由大腦精神活動之一，「訊息處理」過程發想而來。



日常生活中，各樣事物不斷地刺激著我們的感官，感受並接收這些外來刺激便是訊息處理的第一步，稱之為「輸入」；接下來大腦會分辨出資訊的重要與否，去蕪存菁，不重要的事物予以遺忘，重要的事物則加以編碼、貯存；爾後，待需要之時，將訊息提取出來並運用，稱之為「輸出」。輸入與輸出之間，一切活動皆在腦中完成。然而人非機械，每個人對於世界的感知，以及淬鍊的方式，都有所異同，所以產出的形式紛繁眾多。



訊息處理如此，藝術創作亦如此。圍繞著創作者的外在刺激之中，些許事物使創作者的心湖漾起不同的漣漪，經過腦內一連串解構、塑形、再創造後，輸出的便是觀者所見、創作者嘔心瀝血的結晶。一人腦海即是一座宇宙，傾瀉出一片又一片的星流光浪，邀請觀者進入創作者繁星點點的腦內視界。



該次展覽由15位師大美術系105級的畢業校友共同策劃，期望作品亦能帶給觀者不同的刺激，在觀展過程中親自體驗感知變化的奧妙之旅。歡迎社會各界人士蒞臨參觀、賜教。相關資訊，請至國立國父紀念館全球資訊網網站www.yatsen.gov.tw查詢或電洽該館服務臺(02)27588008分機545、546。



訊息來源：文化部



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