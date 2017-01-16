新竹救國團主任委員暨團友會會長交接



(中央社訊息服務20170116 16:17:48)救國團新竹團委會於1月15日上午10時30分假竹北市海都宴會館辦理「新竹團委會主任委員交接、顧問、指導委員授證暨團友會會長交接典禮」，朱文輝主任委員2屆任滿轉任新竹團友會會長，主任委員由副主任委員呂理展接任。交接典禮由救國團副主任王福生主持，新竹縣長邱鏡淳、新竹市前市長許明財、立法委員林為洲、新竹縣議會副議長陳見賢、新竹縣教育處長劉明超、新竹市議員吳青山、陳治雄、林耕仁、顏政德、賀玉燕、段孝芳、湖口鄉長林志華、竹北市民代表會主席林啟賢、明新科技大學校友總會吳烘森總會長等來自縣市各界貴賓120人前往觀禮祝賀，見證傳承。



新竹縣長邱鏡淳致詞時肯定朱文輝主委4年任內帶領新竹救國團從事各項公益服務功績卓著，也期許新任的呂理展主委能帶領救國團做更深耕的服務，為社會帶來安定的正面力量，並由王福生副主任手中接下聘書擔任新竹團委會顧問。 卸任朱文輝主任委員為一年輕企業家，曾兩度擔任救國團新竹市東區會長及副主任委員，父親朱坤塗先生亦曾擔任救國團主任委員，父子薪傳「一人救國團，全家救國團」成為地方佳話。朱文輝主委自102年接任至今，任內對社會公益服務活動、弱勢族群照顧及健全學生品格教育等工作，特別關注且著力最多，帶領新竹團委會連續4年榮獲全團工作評鑑優等殊榮，創下救國團2屆主委任內年年優等的佳績。卸任後延聘擔任團友會會長一職，繼續為團務工作提供強而有力之後盾。



新任呂理展主任委員自學生時代即投入救國團的服務行列，曾任湖口鄉團委會義工、會長以及新竹工商青年社會服務隊第一隊召集人、救國團新竹團委會指導委員、2屆8年副主任委員，深耕基層團務工作40餘年，非常熟稔團務工作。救國團王福生副主任表示，救國團成立至今已邁入65年，一向以『公益、教育、服務、健康』為四大志業，以『我為青年服務、青年為國家服務』為工作理念，救國團將持續以此基礎推動各項青年服務工作。會中由王副主任及呂主委致送新竹高商黃開成校長等涵括產經、學界及社會賢達39位顧問、指導委員聘書；並由團友會朱會長致送張錦河副會長等24位幹部聘書，集合各界力量共同為社會公益服務努力。



訊息來源：中國青年救國團



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