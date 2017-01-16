護理師智慧型照護系統 長照產業好幫手中央社 (2017-01-16 16:11)
護理師智慧型照護系統 長照產業好幫手
(中央社訊息服務20170116 16:10:21)教育部於2016年12月30日在教育部舉辦「智慧機械新革命．邁向數位新世代」- 技專校院技術研發成果發表記者會，全國選出6項具有產業創新與開發應用潛力之作品，大仁科技大學護理系蔡馥妃老師「護理師之智慧型照護」榮獲殊榮受邀，由於高齡化的時代來臨，使得醫療服務與長期照護的需求大幅提高，研發產品是結合行動裝置，解決臨床護理情境上之困境，讓護理人員減輕工作負擔及心理壓力，工作更有效率，而能有更多的時間關懷病患，對於病人安全上更有保障，提升護病關係及照護品質。也配合教育部積極推動產學合作政策，推廣技專校院創新研發能量與務實致用特色，希望能為企業、學校創造雙贏，提升產業整體競爭優勢。 蔡馥妃老師指出，身為護理人員與護理系老師，有感於培育許多學生因科技不夠跟降低留下來的意願，在現今行動裝置非常普及的環境下，因而興起醫療與行動裝置結合的構想，護理智慧型照護系統將病人原本配戴的傳統手環改成智慧手圈，過去病人遇緊急狀況需拉病房定點的警鈴，透過行動裝置病人將不再受限制，隨時可通知醫護人員自身狀況，醫護人員也可以立即做回應。 希望未來透過此照護系統，將能減輕護理人員工作負擔與心理壓力，進一步提升護病關係與照護品質，由於急性醫療與長照的需求不同，也將會朝客製化發展。
訊息來源：大仁科技大學
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