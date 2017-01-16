《飢荒》聯機版寵物怎麼製作?飢荒聯機版製作寵物攻略 寵物系統： 玩家可以在各種地形上尋找到岩石小穴如圖 當玩家靠近岩石小穴就可以開啟馴養的科技欄

飢荒聯機版製作寵物攻略

寵物系統：

玩家可以在各種地形上尋找到岩石小穴如圖

當玩家靠近岩石小穴就可以開啟馴養的科技欄

寵物一覽及製作條件

小浣熊

炸魚條*1 浣熊尾巴*1

小鬣犬

怪物千層糕*1 狗牙*1

小鋼羊

鱷梨醬(地鼠肉)*1 鋼絲絨*1

小龍蠅

冷凍蟲卵*1 辣椒醬(咖喱醬)*1

冷凍蟲卵：可在冬天龍蠅附近撿到

小格羅姆

冷凍蟲卵*1 辣椒醬(咖喱醬)*1

注意事項：

玩家只允許領養一隻寵物，如果需要更換寵物，靠近岩石小穴右鍵棄養

寵物需要餵養，會飢餓

當寵物飢餓時臉上會出現難受的表情，並會發出鳴叫提醒

把食物靠近寵物右鍵餵養即可

當角色處於攻擊狀態的時候，寵物會主動離開主人一段距離防止傷害