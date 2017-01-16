《飢荒》聯機版寵物怎麼製作 寵物製作方法介紹北京新浪網 (2017-01-16 19:04)
《飢荒》聯機版寵物怎麼製作?飢荒聯機版製作寵物攻略 寵物系統： 玩家可以在各種地形上尋找到岩石小穴如圖 當玩家靠近岩石小穴就可以開啟馴養的科技欄
飢荒聯機版製作寵物攻略
寵物系統：
玩家可以在各種地形上尋找到岩石小穴如圖
當玩家靠近岩石小穴就可以開啟馴養的科技欄
寵物一覽及製作條件
小浣熊
炸魚條*1 浣熊尾巴*1
小鬣犬
怪物千層糕*1 狗牙*1
小鋼羊
鱷梨醬(地鼠肉)*1 鋼絲絨*1
小龍蠅
冷凍蟲卵*1 辣椒醬(咖喱醬)*1
冷凍蟲卵：可在冬天龍蠅附近撿到
小格羅姆
冷凍蟲卵*1 辣椒醬(咖喱醬)*1
注意事項：
玩家只允許領養一隻寵物，如果需要更換寵物，靠近岩石小穴右鍵棄養
寵物需要餵養，會飢餓
當寵物飢餓時臉上會出現難受的表情，並會發出鳴叫提醒
把食物靠近寵物右鍵餵養即可
當角色處於攻擊狀態的時候，寵物會主動離開主人一段距離防止傷害
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