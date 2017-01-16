王者榮耀1月16日周免英雄出爐。之前小編看到很多玩家吐槽：買新英雄哪吒之前，天美能不能把太乙真人給回收了先?你瞧，這是多招人嫌棄的一個英雄，這一期的限免英雄除了大小姐、曹操等英雄以外，還多了一個太乙真人，今天帶大家了解下太乙真人是真弱呢?還是玩法有誤造成的誤解?

太乙真人在S6賽季沒更新之前，確實是個很難上手的輔助英雄，比如一技能蓄力時間長、二技能飛行速度慢容易被阻擋、三技能對釋放時機的把握非常苛刻，正因為如此難操作，造成了很多玩家對他產生誤解，認為太弱不適合上分等等，所以在S6賽季新版本更新中，官方給予了調整：

移動速度：360 → 380

被動：金幣加成：20% → 25%

1技能：取消0.2秒的施法前搖

增加效果：煉製藥劑時會獲得持續增加的加速效果，每秒提升8%移速(最高40%)

基礎傷害：300(+80/Lv)(+0.64Ap) → 250(+80/Lv)(+0.6Ap)

蓄力每秒成長傷害：120(+32/Lv)(+0.24Ap)→ 100(+32/Lv)(+0.24Ap)

2技能：CD：10/9.6/9.2/8.8/8.4/8 秒 → 10/9.2/8.4/7.6/6.8/6 秒

鉤子飛行時間：0.5秒 → 0.3秒，鉤子飛行距離保持6000不變

3技能：增加效果：可受控狀態使用

復活回覆目標30/40/50% 比例生命 → 復活回覆目標2000/3500/5000點生命值

經過調整之後可以看到太乙真人定位更精確了，那就是作為一名輔助英雄，技能傷害雖然降低了，但是支援能力加強，操作失誤率也減少了，被動金幣的增加提高了全隊的金幣收益，大招更是無視控制狀態配合好隊友在團戰中起到關鍵性的作用

到底坑不坑呢?小編說了不算，這期周免英雄太乙真人上線了，沒玩過的小夥伴們去體驗下這個自帶復活甲的英雄吧