飢荒克勞斯怎麼打及打法攻略?飢荒聯機版克勞斯怎麼打?下面小編就為大家介紹下遊戲中克勞斯的打法。

1.打boss前確定自己的攻擊方法

走位或者站擼，群毆或者單挑，boss召喚后是否需要再插鑰匙獲取骨片，打2寶石鹿+boss還是打暴怒boss對你來說容易，這些都是要考慮的，寶石鹿由boss控制，boss命令寶石鹿放陣時是不會被打斷與移動的，這時候可以大力輸出，而二階段boss在撕咬延遲內不會再撕咬，這時候只要一人擋攻擊，其他人也可以大力輸出。

2.戰前準備

如果你要打寶石鹿+boss，你需要注意寶石鹿的冰凍以及火燒，寶石鹿的攻擊可以用對應的防具防護(龍蠅甲、移動手杖、火堆)，寶石鹿施法動作很大，可以很明顯的察覺，冰凍陣放下之後是由小變大的，範圍內的減速且直接過冷，一段時間后噴發冰凍柱，這時候可以用移動手杖迅速逃離冰陣，同時可以在打boss前預先放置火堆，放冰陣時逃到火堆處防止過冷，而火陣只需要在寶石鹿攻擊的時候換上龍蠅甲就可以完美防禦。如果你要打暴怒boss，就要注意boss的血量、傷害等比普通更多，這時候需要準備足夠的防具、輸出強，耐久高的武器，同時可以雇傭一些幫手(豬人、兔人)來頂傷害。暴怒boss差不多到達50%血的時候要注意留一下boss的血，稍微用一些傷害強的東西(火藥)給他幾下，暴怒狀態的血當然要比二階段的血好打，不然二階段了你說不定連火藥都沒時間放下去了。

3.保護寶石鹿

保護寶石鹿有兩個作用，一個是避免boss暴怒，這暴怒一下不得了，狀態、血量、攻擊範圍、攻擊速度等均有一定幅度增加，打起來少說難度翻個倍，另一個是使boss血量掉到低於50%時不進入第二狀態，第二狀態增加一個撕咬，就相當於彈跳蜘蛛，這增加一個撕咬會直接影響你的攻擊節奏，基本是不可能走位了。

補充3.寶石鹿還存在也依然進入第二狀態。