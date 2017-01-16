新浪科技訊 1月16日晚間消息，浙江公安通報15日蕭山機場附近空域無人機事件，經調查，涉事男子為業餘飛行愛好者，無相關資質。其本意為拍攝日落，整個拍攝過程約10分鐘。

據通報，1月15日19時許，浙江省公安廳機場公安局接到群眾報警稱，在某飛友QQ群中瀏覽到一段視頻，其內容為有無人機在意思杭州蕭山國際機場附近，空中近距離拍攝飛行中的民航客機。機場警方立即布置警力跟進，開展相關調查。

當前調查顯示，1月15日17時許，23歲市民袁某使用型號為「御」的大疆無人機，在距離機場8.5公里出升空拍攝日落，拍攝畫面中，包含多架途徑民航客機，整個拍攝過程約10分鐘。時候，袁某截取8秒視頻上傳QQ群。據查，袁某為業餘飛行愛好者，無相關資質。（李楠）