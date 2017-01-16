不久前，全民當家主播LOL小智的助理小龍在微博曬出截圖，收到老闆年終獎勵的手錶一隻。眼尖的網友很快發現，小龍曬出的這塊手錶，實為價值34萬的AP皇家橡樹壕表，多位明星都曾在公開場合佩戴同款。得知手錶價值后的小龍激動不已，立刻@@ 小智表示，「我以後一定好好乾老闆！」。而近日，網友發現，與小智一樣同為全民直播當家主播的小漠……的助理方木球，也在微博曬出了老闆小漠發放的年終獎勵——一台賓士C300的豪車。

小漠送助理賓士C300豪車

網友在看過晒圖后瞬間得出結論，賓士C300，頂配選裝柏林之聲，57.9萬。更有網友@@小智的助理畢竟龍偵探表示：「看了下手上的表，內心隱隱作痛」。