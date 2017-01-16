《守望先鋒》安娜又有大動作 治療量一梭子削弱20%北京新浪網 (2017-01-16 18:51)
根據最近暴雪的消息，守望先鋒下版本對於安娜又有大動作，我們可愛的安娜姐姐再次慘遭削弱，那麼詳細情況是什麼呢？一起來看看吧。
PTR最近對一奶安娜動了刀子，削弱有2條：
1、瓶子后的治療強化100%，改版后強化50%
2、瓶子后的禁療/治療強化持續時間本來5秒，改版后4秒。
安娜單發的治療形式：
1、在子彈擊中后（大約第0.1s時刻）先造成約5點左右的治療。
2、在第0.3s結束的時刻，開始持續進行治療，一直持續到第0.8s結束，治療速度看起來是先快后慢，但差距不大，可以視為0.5s持續治療70點。
安娜的兩種治療模式：
1、先射擊再E再接射擊，可以讓E技能完美融入兩發左鍵之間，不影響0.8s的射擊間隔，且由於單發治療有延遲，所以首發子彈可以享受到一定程度的治療加成效果。
2、先E再射擊， 由於E後有0.3s左右的間隔才能再次射齣子彈，所以比前者在極限治療速度要慢。
以安娜在5-10m的位置進行治療，得到下圖：
X軸=時間秒數；Y軸=治療量
紅色線= 先射擊再E的治療模式
綠色線= 先E再射擊的治療模式
實線=當前版本
虛線=改版削弱后
大家可以以秒數來看幾個關鍵時間點治療能力對比：
圖一：安娜治療量絕對值對比（分別截取不同時間點，看治療量絕對值）
圖二：與當前版本最佳治療模式對比（所有治療量，分別除以當前版本先射后瓶的治療量，看佔比）
圖三：兩種模式分別對比改版差異（兩種治療模式，分別用改版后的治療量除以改版前的治療量，看佔比）
總結：
1、先射后E的治療模式在近距離治療時，前3秒內治療量上遠遠領先於先E后射的治療模式。
2、改版后，安娜的整體治療量一梭子削弱了20%左右。
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