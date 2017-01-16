近期，任天堂在公佈旗下最新主機Switch的售價、發售日期以及即將支持的遊戲之後，這款主機的硬體性能也成為了很多媒體和玩家關心的問題。在之前的報導中，我們已經知道Switch主機其本身只有32GB的存儲空間，支持外置的SDXC存儲卡，但是其最高支持的存儲空間一直是未知。

但是近日任天堂官方終於正式向國外媒體Game Informer公佈了：這款主機最高可以支持2TB的SDXC外置存儲卡！

這款主機可支持如此之大的存儲空間，也是出乎很多人的意料。因為據外媒Game Informer介紹，目前市面上還沒有2TB的SDXC外置存儲卡，並且1TB的SDXC外置存儲卡還需要很長一段時間上市！

同時外媒Game Informer也透露，目前普通玩家可以買到的最大空間的SDXC存儲卡只有512GB，但是其最低售價已經達到了200美元嗎，而Switch的售價也僅為300美元。目前玩家接觸如此大容量快閃記憶體卡的機會還是非常小的。

（來源：ali123 編輯：不高興）