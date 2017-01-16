任天堂Switch將於3月3日上市 售價1800至2000元北京新浪網 (2017-01-16 18:35)
任天堂日前在發佈會上宣布，新一代遊戲機Switch預定將於3月3日在日本、北美和歐洲等地同步上市，售價29980日元(約合人民幣1798元)或299.99美元(約合人民幣2072元)。
Switch套裝內含一台主機本體、一個主機底座、一根HDMI連接線、一個AC電源、一對左手和右手的Joy-Con手柄、一對Joy-Con手柄腕帶、一個Joy-Con手柄握把。Joy-Con手柄有黑色、紅色和藍色可選，支持體感，內置IR攝像頭和HD振動功能。
Switch將提供電視模式、平板模式和便攜模式三種玩法。主機的屏幕採用觸控面板，最多支持8台Switch進行本地無線多人聯機。而電池續航時間根據遊戲各有不同，範圍從2.5小時至6.5小時不等。Switch還將提供在線服務，允許玩家邀請好友在線對戰，並與智能手機進行聯動。在線服務將先行免費推出，在今年秋季則會開始收費。
此外，所有的Switch遊戲都將沒有區域限制。
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