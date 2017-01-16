dnf時光的軌跡套裝屬性?什麼職業穿比較好?各位朋友大家好，歡迎大家光臨，今天小編為大家帶來了時光的軌跡套裝的遊戲攻略，小夥伴們一定等不及要看了，那麼小編就陪同大家一起來看。

90SS皮甲 時光的軌跡套：

物法雙攻+66

獨立+76

暴擊攻擊時附加增加4%的暴傷

上衣：時光的軌跡夾克

物法雙攻+66

獨立+76

暴擊攻擊時附加增加4%暴傷

鞋子：時光的軌跡長靴

物法雙攻+66

獨立+76

暴擊攻擊時附加增加4%暴傷