dnf時光的軌跡套裝屬性 什麼職業穿比較好北京新浪網 (2017-01-16 18:42)
dnf時光的軌跡套裝屬性?什麼職業穿比較好?各位朋友大家好，歡迎大家光臨，今天小編為大家帶來了時光的軌跡套裝的遊戲攻略，小夥伴們一定等不及要看了，那麼小編就陪同大家一起來看。
90SS皮甲 時光的軌跡套：
物法雙攻+66
獨立+76
暴擊攻擊時附加增加4%的暴傷
上衣：時光的軌跡夾克
物法雙攻+66
獨立+76
暴擊攻擊時附加增加4%暴傷
鞋子：時光的軌跡長靴
物法雙攻+66
獨立+76
暴擊攻擊時附加增加4%暴傷
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