大仁科大教師移地研究計畫



(中央社訊息服務20170116 15:58:20)大仁科大行流系黃柏森老師赴斯諾維尼亞(Slovenia)盧布爾雅大學(Univ. of Ljubljana)進行兩周短期研究與該校師生交流並在該校發表專題演講。 大仁科大近幾年與世界頂尖大學簽有互惠合作協定，包括斯諾維尼亞盧步爾雅大學與泰國朱拉隆功大學，歡迎有外部移地研究計畫教師與國合處國際合作組連絡取得更多資訊。



訊息來源：大仁科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207518.aspx