女人才是家庭的「定海神針」



(中央社訊息服務20170116 15:43:31)當年一腔熱血的羞澀少女，為愛走天涯來到台灣的劉海霞，如今已是兩個孩子的專職寶媽。都說男人是家裡的頂梁柱，其實女人才是家庭的「定海神針」，快十年的台灣生活雖然有特別轟烈的偉大事蹟，但每天操勞家人的生活瑣碎，關懷一家人，經營好一個幸福美滿的家庭毫不鬆懈。



劉海霞說，民國96年大寶出生了，給全家帶來無限歡樂，當大寶剛剛蹣跚學步時，二寶興奮的來報到了，這時爸比身感壓力倍增，只能遠赴大陸工作，每隔三個月返台一次，一直持續至今！這些年劉海霞當媽又當爹的拉扯，當寶貝們問爸比什麼時候回來，爸比可以回台陪我們過生日嗎？可以帶我們去哪裡玩嗎？當看見別人一家出遊其樂融融的畫面，鼻子一陣酸，其實，劉海霞更需要先生的陪伴家人的團聚，可生活就是這麼挑戰，讓她加倍心思付出在孩子身上。



劉海霞指出，在姐姐上中班時，送她去學習跆拳道，乖巧懂事的姐姐雖剛滿五歲，又不怕苦不怕累，每次上課訓練從不遲到，刻苦耐勞的練習著每一個動作，直到精又準為止，功夫不負有心人，短短的幾年中姐姐奪獎多次，最讓我感動的是今年九月份的文山區理事張盃跆拳道錦標賽，雖是得到三等獎，可姐姐是帶病征戰，高燒的情況下，吞下藥丸直赴賽場，真的有種運動員風範！而妹妹活潑可愛，中班開始學習珠心算和古箏，被老師們認同標準型的氣質美女，在學習上姐妹倆個今年都雙雙被競選為各班的模範生，看到寶貝們的成長心中再多的辛酸也是值得！



暑假和周未我都會帶姐妹倆參加一些親子活動，如：親子律動課、親子作文課、親子共學金融營、親子一日遊等等…朋友都會問我：阿霞妳在每個活動會場帶著兩個小孩會不會累呀？我都會淺淺的一笑，其實真的很累，但每次看見寶貝燦爛的笑容就是我前進的動力，寶貝們加油，媽媽愛妳們，為生活奔赴對岸的爸比更加愛妳們！



中華婦女黨主席涂明慧表示，新住民配偶因離鄉背景遠嫁來台，在台支援與親情關懷有限，自己成立此促進會正是希望支身在台的姐妹們能夠在異鄉擁有另一個如娘家般的好所在，而自身年年於台灣、大陸、與東南之間經商，非常了解這些人在異鄉的內心所需，並不定期舉辦範家庭表揚、聚會及各項體驗活動，好讓他們也能感受到如家鄉的溫暖。



承辦單位中華全球婦女產業促進會執行長詹尹州，更提到台灣自有歷史記載500年以來，一直是多元族群融合與多元文化共存的樂土。從移民社會，自荷西、明鄭、清代、日治、國民政府遷台，每一個時期都有新族群移入，一直是新舊融合、兼容並蓄的偉大民族。因此對於多元族群、文化的友善與包容，是台灣這塊土地上絕大多數人的共識。



訊息來源：中華全球婦女產業促進協會



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