(中央社訊息服務20170116 15:34:47)恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ: NXPI）歡慶在台50周年，於1月15日在高雄世運戶外廣場舉辦「恩智浦50周年慶暨家庭日」慶祝活動，邀請高雄產官學界代表與恩智浦國內外高階主管共襄盛舉，包含高雄市副市長史哲、經濟部加工出口區處長黃文谷、高雄市政府經濟發展局局長曾文生、高雄大學校長王學亮博士、以及恩智浦重要合作夥伴等。恩智浦50周年慶於1月14日由恩智浦高階主管和員工組成的自行車隊開啟慶祝系列活動。自行車隊從台灣四個城市同時出發，騎向全台，象徵恩智浦和台灣深厚的連結，未來亦將持續與台灣合作夥伴攜手追求創新的願景。



恩智浦半導體技術營運事業部執行副總裁David Reed表示：「台灣長期是恩智浦策略發展的重要夥伴。作為全球領先的半導體公司，恩智浦向來致力發展『智慧生活，安全連結』。而我們在台灣合作夥伴、客戶和恩智浦台灣員工的長期支持下，得以專注發展先進創新的技術。」



David Reed進一步闡述台灣對恩智浦發展具有關鍵地位，並在技術創新與營運管理扮演重要角色。Reed補充：「台灣向來是恩智浦的重要市場之一。我們於2007年在高雄設立亞洲第一座、功能最完善的恩智浦全球產品品質中心，以推動技術發展、強化業界領導優勢、加速產品上市時間。展望未來，恩智浦將持續加深和台灣的合作，希冀將台灣打造成恩智浦在亞洲的運籌與物流中心。」



恩智浦半導體副總裁暨高雄廠區總經理張玉琳表示：「恩智浦深耕台灣近半世紀，奠基自恩智浦和台灣過去數十年的出色合作。我們非常感謝台灣、合作夥伴以及客戶長期支持。未來，恩智浦會持續透過技術創新和合作，引領半導體生態發展，並期待能和台灣在多方面攜手並進。」張玉琳指出，恩智浦長期與台灣大專院校、政府與非營利機構合作，培育半導體產業人才，推動產業與社區發展，為提升台灣科技產業盡心力。



恩智浦於1967年在高雄加工出口區設立第一家封測廠，主要業務為積體電路的封裝與測試，由年產量兩百萬個積體電路發展迄今，年產量已達640億個積體電路。此外，恩智浦亦在高雄成立亞洲最大、功能最完善的全球產品品質中心。過去50年來，台灣對恩智浦業務營運的重要性倍增，在台北、新竹和高雄都設有據點，包括業務行銷和產品銷售、全球產品品質管理、產品規劃與發展、產品封裝和測試、亞洲區的客戶供應鏈中心、以及訂單運籌管理中心。



慶祝在台50周年，恩智浦舉辦系列活動，包含恩智浦家庭日、園遊會以及抽獎活動。慶祝活動於1月14日開跑，由恩智浦全球與台灣區主管、員工所組成的自行車隊從台北、新竹、台中、台南四地同時出發，象徵台灣半導體產業生生不息的動力，以及恩智浦持續加深與台灣產業及本地社會連結的決心。而1月15日在高雄世運戶外廣場舉辦的恩智浦50周年慶暨家庭日，除恩智浦國內外高階主管特地來台參與外，也邀請產、官、學界重要人士共襄盛舉，包含高雄市副市長史哲、經濟部加工出口區處長黃文谷、高雄市政府經濟發展局局長曾文生、高雄大學校長王學亮博士、以及恩智浦重要合作夥伴等，一同分享恩智浦在台50年的成果與未來展望。恩智浦50周年慶祝活動超過2000人共襄盛舉。



關於恩智浦半導體恩智浦半導體 (NASDAQ: NXPI) 致力為智慧生活提供安全連結及基礎設施解決方案。作為全球領先的嵌入式應用安全連結解決方案供應商，恩智浦持續推動著安全互聯汽車、端到端安全與資料保護以及智慧互聯解決方案市場的創新。恩智浦擁有超過60年的專業技術及經驗，在全球逾35個國家設有業務機構，員工達44000人，2015年公司營業額達到61億美元。更多恩智浦相關訊息，請參閱官方網站: www.nxp.com。



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