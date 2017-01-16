南華大學生死系殯葬服務實習生宣誓授證



(中央社訊息服務20170116 15:36:42)南華大學生死學系分為「殯葬服務組」、「社會工作組」與「諮商組」，將生老病死的身心問題統歸一體，強調由生到死全人生命歷程的助人工作專業訓練。其中殯葬服務組以培育專業禮儀師或生命禮儀服務事業之管理、經營人才為目標，致力於提升國人死亡的尊嚴與生命的價值。為讓學生學以致用，提升專業能力，畢業前皆必須進入職場實習，今年除了首度實施全學期實習制度，更特別舉辦實習宣誓授證儀式，藉以讓學生從宣誓授證中，更清楚自己的使命感與責任。當天由學術副校長吳萬益主持，尤惠貞學務長、生死系廖俊裕主任及該系教師群皆與會之外，來自全國北中南各地的殯葬服務業者亦蒞臨共襄盛舉，嘉義縣政府民政處凃哲瑋科員、嘉義市政府民政處潘武雄科員、中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會歐陽克言秘書長及臺灣殯葬資訊網主筆郭慧娟老師等貴賓也出席一同見證57位應屆畢業生的宣誓。 自寒假開始，生死學系殯葬服務組應屆畢業生即將分別前往全國18家殯葬服務機構，展開一學期的實習，將運用學校所學進行實務服務，親自為亡者及其家人提供服務，並從殯葬服務實務操作中學習、累積經驗，提升喪禮服務人員的專業技能和殯葬服務倫理。在實習前夕，該系特別為學生舉辦宣誓授證儀式，由班級代表朱瑞平帶領56位同學，向教師與實習機構代表宣誓，「我決心奉獻所學，全心投入，以殯葬服務為職志。我們的目標：面對死亡，我們不分身份高低並且會盡心盡力去服務；我們的使命：肩負生死學系殯葬服務組禮儀服務、生命教育、生死兩安的服務精神；我們的要求：不論如何，在實習的場域之中我們都是竭盡全能去學習去服務；我們的行動：落實禮儀服務敬業精神，有始有終。」並由該系廖俊裕主任及系上老師一一為學生別上實習徽章，象徵實習生應秉持所學的專業與積極的態度踏入職場，同時也代表著每位老師的祝福，別具意義。 南華大學學術副校長吳萬益致詞時勉勵學生進入職場實習，除了要虛心學習前輩的專業知識與技能，更要懂得學會如何與人溝通，有良好的溝通，才會有更多學習的機會與收穫。吳副校長特別感謝提供實習機會的殯葬服務機構長期以來與學校的合作，不僅提供實習機會，亦給予該系學生良好的就業環境。 該校生死學系主任廖俊裕指出，為提升學生殯葬服務的專業能力，每位學生畢業前皆必須利用寒暑假期間到業界實習，為了讓應屆畢業生實習後與職場無縫接軌，今年首度實施全學期實習制度，以大四下學期的時間至職場實習，實習時數也提高為480小時，除了可以讓學生累積更多的實務經驗之外，表現良好的同學即有機會讓實習單位繼續留用，讓學生畢業即就業，與職場無縫接軌。 在實習同學宣誓後，由該系教師群一一為學生別上徽章，並且一再叮嚀，實習期間要多做事、多發問，要有不怕麻煩的精神，老們們給予學生寄予厚望，希望他們能秉持熱誠的態度虛心學習，提升殯葬服務品質，未來亦能成為專業優秀的禮儀師。



訊息來源：南華大學



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