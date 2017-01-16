發揮創意思考 南大數位系協助旅店創新



(中央社訊息服務20170116 15:21:56)國立臺南大學數位學習科技學系莊宗嚴主任本學期開設「創意思考與設計方法」課程，與位於台南中西區的隱藏版旅店「小南天生活輕旅」(簡稱小南天)進行產學合作，透過學生的創意思考協助小南天行銷與宣傳。在為期18週的高強度課程中，學生們時常往返於旅店進行觀察與訪談，日前舉辦期末成果發表與競賽，作品充分展現學生巧妙的創意，令人驚艷。



小南天是臺南舊城區「一間與妳一起傳遞美好人情味的旅宿」，以許多細節滿足女性需求深受許多人喜愛。修課的南大數位系大二同學分成五組，各自發揮創意，表現優異。第一組【轉承GO!】看見小南天是許多人生轉折的旅客的中繼站，提出「明信片製作」，讓旅客在踏上新旅途前記下自己的心情，並以扭蛋呈現「時光膠囊」，讓旅人能立下目標，寄給未來完成目標回到小南天的自己，進而提升平日住房率。



第二組【老客人去哪兒】關注顧客回流，小南天的顧客回流高且重視優惠，提升回流不能只靠傳統做法，該組發現小南天很認真發展有趣的活動與客人交流，但客人卻容易把訊息遺漏，因此提出進房後讓人主動發現的「Project0: Puppet」 玩偶，兼具衛生與可愛，不讓客人遺漏重要優惠。



榮獲第二名的第三組【憶言南境】，發現小南天的人員服務相當貼心，卻侷限於旅店內，難以關心旅人在外的活動，發展出「南境事」，在不同的景點安排任務，讓旅人不再只是走馬看花，更能深刻地體驗台南的美，並由服務人員給予專屬相簿讓旅人將回憶帶回家。



榮獲第一名的第四組【吳祖銘】，重新思考旅人的交通與旅遊指南，提出小南天客人重視體驗、精打細算的人物誌(Persona)，設計為小南天客人量身打造的「拂曉・南天藍」地圖，地圖結合合作店家、手繪帶文青感的塗鴉與小品故事，讓旅人進行一場獨特的小旅行。



第五組原先關注於徵才標準，經歷挫折轉而關注店員與旅人的互動，細膩地提出制式的微笑與真誠表達人情味的不同，設計一個幫助員工與旅人交流的互動板，軟木塞彩繪板能讓雙方非同步交流談心，另一面是「選出最愛的他」幫助旅人表達對員工的心情，實際測試後，也獲得員工的喜愛。



南大數位系莊宗嚴主任表示，在與小南天產學合作的過程中，五組的表現前後拉鋸競爭激烈，第三名與第二名甚至只差0.8分，學生整體表現超越期待，希望同學們藉由本次課程的學習與經驗在未來有更好表現。學生們表示，課程中雖遇到相當多的挫折，但也看見自己的進步與不足的地方，獲益匪淺。小南天的Allen也鼓勵南大學生，有些作品若能再加強細節，可行性會非常高，期待同學們繼續一起到小南天完成專案，讓創意落實，看見改變。



訊息來源：國立台南大學



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