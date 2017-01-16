人生處處有真愛 遇到困難記得堅強的走下去



(中央社訊息服務20170116 15:18:32)謝暉來自湖南省邵陽市，在28歲那年認識先生，他當年32歲，是個老實可靠、心地善良的人，在網路聊天7個月以後，先生獨自一人來到中國大陸跟她見面，被他深深的誠意給打動了，於是決定嫁給他並跟他來台生活。



謝暉說，懷著對未來的憧憬來到台灣後，卻因老公上班，而獨自一人在家，於是電視成了唯一的好朋友，看著八點檔，學會了台語，慢慢的開始敢一個人出門，接觸社會。一年後生下了兒子，但因為公婆身體不好，沒辦法幫忙帶小孩，先生的薪水也無法養三口之家，只好忍痛把兒子送回中國大陸給爸媽養，自己與先生賺錢養家糊口，當時先生擔心孩子帶不回來，通過我與他不斷的溝通，還是決定把小孩送回大陸，兩年後把他接回來，我們還是各自去上班，小孩送去讀幼稚園，等假日的時帶著小孩一起出去外面玩。



因為工作的關係，認識了很多陸籍姐妹，大家都會互相聊心事，雖然幫不到什麼忙，可是將心中的苦說出來後會覺得沒那麼的沉悶，謝暉覺得生活非常幸福美滿；在兒子八歲時，意外的又有了個小寶貝，意是帶來驚喜，但醫生告訴我們是個妹妹的時候，全家都高興到要瘋了，先生決定妹妹由我們自己來帶，我也同意，因為苦一點，我們才能看到孩子的成長過程，聽得到她第一次叫媽媽、叫爸爸和看著她第一次走路的甜蜜過程。



謝暉指出，雖然我過的幸福甜蜜，但還有很多陸籍姐妹生活在水深火熱中，我覺得應當幫助那些需要幫助的人，所以加入了兩岸婚姻協會、中華婦女黨、湘籍家庭及邵陽旅臺同鄉會。每次選舉的時，我們都會走上街頭，支持我們心目中的候選人；只要是有關大陸姐妹福利方面的活動，都會抽空去參加。



日子一天天的過去了，孩子們也長大了，現在生活很幸福，也希望所有在台的姐妹，大家都能跟我一樣，遇到困難的時候，堅強的走下去，需要幫助的時候，找到社會團體，一定會有人伸出援助之手，相信人生處處有真愛，最後祝大家身體健康、合家歡樂。



中華婦女黨主席涂明慧表示，新住民配偶因離鄉背景遠嫁來台，在台支援與親情關懷有限，自己成立此促進會正是希望支身在台的姐妹們能夠在異鄉擁有另一個如娘家般的好所在，而自身年年於台灣、大陸、與東南之間經商，非常了解這些人在異鄉的內心所需，並不定期舉辦範家庭表揚、聚會及各項體驗活動，好讓他們也能感受到如家鄉的溫暖。



承辦單位中華全球婦女產業促進會執行長詹尹州，更提到台灣自有歷史記載500年以來，一直是多元族群融合與多元文化共存的樂土。從移民社會，自荷西、明鄭、清代、日治、國民政府遷台，每一個時期都有新族群移入，一直是新舊融合、兼容並蓄的偉大民族。因此對於多元族群、文化的友善與包容，是台灣這塊土地上絕大多數人的共識。



訊息來源：中華全球婦女產業促進協會



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