生命在於「付出」而不在於「爭取」



(中央社訊息服務20170116 15:04:33)廖小蘭來台灣20年，先生往生後，獨自照顧孩子，把家整理的乾乾淨淨，只要有時間就在外打打零工，補添家用，時常參與社區公益活動走訪榮民、榮眷、遺眷，只要見到家裡無人打掃衛生，就會主動拿起掃把就幫伯伯打掃，有時甚至自己買水果看望老人家，感動榮民伯伯及友人，大家都稱讚他，而他永遠謙卑的說「只是幫助弱勢的老人家買東西而已」，也因此多次受到各界的表揚。



除了關懷榮民外，廖小蘭女士也參加了台東的愛心媽媽團隊，服務單親媽媽、照顧單親家庭及家庭服務中心裡的小朋友，時不時的喧寒問暖，對小朋友來說，廖小蘭女士是位好阿姨，而在姊妹眼裡是個非常優良的模範。



廖小蘭女士目前是台東多元移民關懷協會的理事、台灣中華兩岸交流協會的副主任委員，經常慰問新來的新住民姊妹、送些民生物資。在尼伯特颱風時廖小蘭女士家中也受損害，但他第一時間和協會聯繫時，是把受災戶的情況反映給協會，完全不顧自家的損失，連夜關心，每天用走路的進入重災區，走訪受災的姊妹們，帶給他們關懷與幫助，所以大家都談說協會就是在台的娘家，每當有事不知所措的時候，你們就來了，感謝你們辛苦了。



中華婦女黨主席涂明慧表示，新住民配偶因離鄉背景遠嫁來台，在台支援與親情關懷有限，自己成立此促進會正是希望支身在台的姐妹們能夠在異鄉擁有另一個如娘家般的好所在，而自身年年於台灣、大陸、與東南之間經商，非常了解這些人在異鄉的內心所需，並不定期舉辦範家庭表揚、聚會及各項體驗活動，好讓他們也能感受到如家鄉的溫暖。



承辦單位中華全球婦女產業促進會執行長詹尹州，更提到台灣自有歷史記載500年以來，一直是多元族群融合與多元文化共存的樂土。從移民社會，自荷西、明鄭、清代、日治、國民政府遷台，每一個時期都有新族群移入，一直是新舊融合、兼容並蓄的偉大民族。因此對於多元族群、文化的友善與包容，是台灣這塊土地上絕大多數人的共識。



訊息來源：中華全球婦女產業促進協會



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