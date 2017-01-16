產後護理及長照產業夯 企業進中州搶人才



(中央社訊息服務20170116 14:51:59)因應國內高齡化社會來臨，致使長期照護人才嚴重短缺，加上國人對產後護理品質的重視，台中市百悅庄集團特地與中州科技大學簽訂合作意向書，與中州幼兒保育系、餐飲廚藝系、餐旅事業管理系、時尚創意設計與管理系及運動與健康促進系等系所進行產學合作，共同培訓相關領域的人力；在簽約完成後，百悅庄集團亦立即至幼保系進行徵聘，開出許多職缺及實習機會，直接在校園搶人才。



合作意向書由中州科技大學曾慶瀛校長與百悅庄集團謝金靜董事長代表雙方簽訂，中州科大柴御清董事長、相關系所主任，以及百悅庄重要幹部在現場觀禮見證。雙方簽約結盟後，除了由百悅庄集團提供中州科大師生赴企業研習、參訪交流以及學生實習、就業機會外，中州科大將依據人才需求合作規畫產業專班，培育產業導向人才。雙方亦透過共同辦理論壇、活動、研討課程，或促進產業發展及學術研究等交流活動，以縮小學用落差，為企業量身打造適切人才。



謝金靜董事長表示，百悅庄集團經營高品質產後護理之家服務，以提供五星級飯店式管理、個人化月子秘書、主廚精心特調月子養生餐及芳療SPA課程等頂級產後護理為主，也因如此，對於相關部門人員能力要求及求才標準亦十分重視，目前正逐漸擴大營運版圖，規畫投入長期照護產業，求才若渴。而中州科技大學擁有豐沛教育能量與培訓資源，在課程規畫部分亦貼近產業的需求，所培育的學生確實能符合企業求才面向。



中州科技大學曾慶瀛校長表示，學校專精培育產業職能導向人才，學生就學期間即強化其就業所需的專業能力，在課程規畫設計上亦以企業人才需求面向為主，除了強調技術能力培養之外，亦要求學生必須實際赴業界實習以了解產業人才需求方向，並自我強化技能層面。



曾慶瀛校長指出，因應長照人力需求，中州幼兒保育系將於106學年度起改名為「幼兒保育與家庭服務系」，培育幼保與長照專業兼具的人才。依據百悅庄的人力需求，幼保系能提供具保母專業及未來長照人才、餐廚系可協助月子餐設計、餐旅事業管理系著重飯店管理人才培育，而時尚系可提供芳療SPA人才培養、運動與健康促進系則可規畫專業的運動處方。另外，保健食品系以及保健食品研發暨檢驗中心亦可支援企業所需相關產品開發及人才培養。



在簽訂合作意向書後，百悅庄集團亦立即到幼兒保育系應徵搶人才，由江汶聆主任和學生直接面對面說明，提供公司職缺及實習機會。幼保系同學非常開心表示，過去幼保系畢業的學長姊大都前往幼兒園或托嬰中心服務，但透過本次實習與就業媒合說明，了解到未來產後護理之家亦是可規畫的職涯方向，而且百悅庄產後護理之家提供非常好的實習環境，希望能前往實際場域實習。



訊息來源：中州科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207506.aspx