遭遇困境 你會勇於面對或選擇逃避？



(中央社訊息服務20170116 14:48:48)劉雙鳳來自湖南省岳陽市，曾有過幸福美滿的家庭生活，夫妻均屬公務員，有固定的收入、房屋及一對兒女，但天有不測風雲，45歲時，一場意外弄碎劉雙鳳幸福的家庭，小孩失去了父親，而失去了精神支柱，從此擦乾眼淚繼續支持工作、教育好兒女，在悲傷痛苦中掙扎了五年多。



劉雙鳳說，當我五十歲，在家人、親朋好友的勸導下認識了同鄉在台的榮民老兵，當年年底，我懷著改變人生，來到美麗的台灣寶島，一腳踏進戴家，眼睛濕了，怎麼辦，空空的家無一張實用的傢俱，老公一張床要容納五個人，心想我有睡的地方嗎？再一詢問，他兒子媳婦都無固定工作，靠做點擺魚攤生意來維持生活，家中毫無積蓄，房租欠上20幾萬，坐下來討論後，我說我不會增加你們負擔，生活費從老公1萬3千5中，拿一萬來付和我做家庭代工幾千塊來支付家庭所有開支，安心做你們的生意來還房租。



堅持了四年多，小孩得了肝癌，住院兩年多，9年前離開了人世，這時我心想，兒子死了，老公分文沒有，如果留下來，會遇到難以想像的困難。在內心深處回憶起20年前的辛酸，兒子失去父親的痛苦。滴酒不沾和性格內向的他，在一天晚班時，喝下了三罐米酒，頓時倒在車床邊，胃大量出血，搶救清醒時，一聲驚叫我為什麼沒有爸爸了。這時的我心如刀割，安慰兒子，你是男子漢路要靠自己走出來，天塌下來有媽幫你頂著，不要怕，勇敢面對一切。



劉雙鳳指出，回憶當年，看今天3個無父的小孩和一個老頭，我能逃走嗎?不能。成了兩個破碎家庭主婦的我，無怨無悔照顧他們的生活起居，於是我白天送小孩去學校，趁機會去外面做家事。晚上回家也做家庭代工，累了就閉一下眼睛，醒來繼續做，一晚睡不到2個小時，就這樣16年來無條件的照顧跟我毫無血緣的一老兩小，幸好小孩很乖，成績優異品學兼優，得到各單位的獎學金。前椎心之痛的男孩曾多次評為十大傑出青年，和勞動模範，今年成了公司的一家之主，有幸福美滿的家庭。感謝台灣愛心人士的關心與幫助，感謝同事和朋友的勸說，幫我打開了心中的結，我將繼續堅持照顧好那兩個小孩。



中華婦女黨主席涂明慧表示，新住民配偶因離鄉背景遠嫁來台，在台支援與親情關懷有限，自己成立此促進會正是希望支身在台的姐妹們能夠在異鄉擁有另一個如娘家般的好所在，而自身年年於台灣、大陸、與東南之間經商，非常了解這些人在異鄉的內心所需，並不定期舉辦範家庭表揚、聚會及各項體驗活動，好讓他們也能感受到如家鄉的溫暖。



承辦單位中華全球婦女產業促進會執行長詹尹州，更提到台灣自有歷史記載500年以來，一直是多元族群融合與多元文化共存的樂土。從移民社會，自荷西、明鄭、清代、日治、國民政府遷台，每一個時期都有新族群移入，一直是新舊融合、兼容並蓄的偉大民族。因此對於多元族群、文化的友善與包容，是台灣這塊土地上絕大多數人的共識。



訊息來源：中華全球婦女產業促進協會



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207505.aspx