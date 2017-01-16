高應大、聖約大攜手新光三越左營店 「青春x文創 設計尬古意文創市集」



(中央社訊息服務20170116 14:30:10)國立高雄應用科技大學文化創意產業系、聖約翰科技大學創意設計系與新光三越左營店合作「青春x文創 設計尬古意文創市集」，於日(14)前舉辦開幕茶會。此活動首次邀請聖約翰科大偕同參與，南北串聯，透過普普搖滾風格的貓王、披頭四、瑪麗蓮夢露等五、六零年等經典名人，帶領展場參與民眾重新喚醒心中狂放不羈的靈魂，讓前來左營店的消費者也感受到文化創意的洗禮與薰陶。



高應大楊慶煜校長剪綵時表示，普普藝術出現在反戰、後現代的50、60年代，融合拼貼、通俗、大眾文化轉化為藝術，對商業藝術的影響持續至今。普普風應該是很輕鬆隨性的，相關藝術創作也可以說是年輕人之間的次文化表現，若能將這些普普元素，以藝術創新的態度運用在生活周遭，並以不同形式用心記錄下來，一切創作將更具生命力。在知識創價、文化創意領銜前行的時代，相當肯定文創系師生積極走出學術象牙塔，以產學合作方式展現實力外，相信文創理論與實務應用的結合，將醞釀出高應大更渾厚的文創能量。



活動現場分別為尬手作、尬紙品、尬獨特、尬創意及展示區，學生作品在各領域中一展長才，也顯示了兩校學子在文化、創意、設計之創作能力出眾。市集攤位有日光小林梅子餅與薑黃系列產品、金山社區芭樂酥、日式手繪徽章及貼紙、客製化捕夢網、溫暖手作盒子燈以及與用NG胸罩所設計的寵物系列用品，及自創品牌的慕，木純手工木製大木馬以及由綠檀木所製作的海洋系列舒壓商品、IPhone6(+)IPhone7(+)獨一無二的手繪手機殼，市集展品均與眾不同，民眾於展場市集與名人豎像玩自拍，相當有趣。 高應大文創系陳秦國同學為潛力無限的插畫家，於此次文創市集投入視覺設計的重責，他以對於流行時尚，有相當特別而且長久影響力的普普紅色搖滾風，作為展場之主色調，同時也增添展場的節慶氛圍。高應大文創系翟治平主任表示，展區名稱選用「尬」這個字，主要是想藉由新舊創意之間的互尬進而激發出更多的新思維。此次展出共為期9天，希望能帶給大眾前所未見的創意特色商品，也希望外界可由此次市集對高應大文創系有更多的認識。 「青春x文創 設計尬古意文創市集」於106年1月14日(六)至1月22日(日)假新光三越高雄左營店10樓國際活動展演中心大廳盛大展出，來逛一趟新光三越青春文創市集，絕對能讓您有所收穫。



訊息來源：國立高雄應用科技大學



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