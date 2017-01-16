從「寶島」的簡單印象 到再熟悉不過的「台灣」



(中央社訊息服務20170116 14:27:40)鄒雅林來自中國大陸江蘇省，2006年嫁來台灣，從陌生到熟悉，從不認識到了解，對於台灣，原本只有讀書時書中提到的「美麗寶島」簡單印象，僅此而已，到如今，台灣這個再熟悉不過的名字，隨著在台灣一天天的酸甜苦甘，漸漸的喜歡上她的美，是那麼的方便，那麼的自由，那麼的有人情味，在這充滿多元化的社會裡，能很快的融入這裡的一切，當然政府為新移民所舉辦的各式活動，如台語課程、烘培課程、手作等等課程，以及諸多的親子互動課程，使生活更加多彩多姿，也造就家庭間的和樂融融。



鄒雅林說，2007年開始家庭出現了另一位成員，也就是第一個小孩，對於這個上天賜給的恩惠，我和丈夫以及公婆對這位可愛的小朋友，總是疼愛有加，此時覺得擁有幸福的家庭，辛苦都是值得的。2009年和2012年第二個和第三個小朋友也相繼來到，家庭成員變多了，也漸漸的把重心轉移到小孩的身上，丈夫的體諒讓我能輕鬆的教育孩子、陪伴孩子，讓我和孩子間能無話不說，無所不談，我喜歡這個家庭，我喜歡我的小孩，也喜歡我的另一伴，這讓我能引以為傲。



隨著三個小孩的成長與教育，經濟上也感到愈來愈有壓力，在離開職場多年後，隨著小孩慢慢長大讀書後，我也開始思考工作貼補家用，對於二度就業的婦女，且離開職場多年，要找份合適、理想的工作大不容易，所幸居住在台北，在資源較其他縣市多的情況下，我也透過自己的努力，順利考取到會計相關的技能與證書(ex.會計事務丙級技術士證、TQC專業財會人員、電腦化會計實務班合格)，讓我在工作條件上加了許多分，當然也就順利找到所學方面的工作，我想機會隨時都有，就在於你是否已準備好去抓。對於許多不敢結婚生小孩的這一代年輕人，我想我的經歷可以讓他們明白，家庭與工作是可以兼顧的。



轉眼間，來到台灣已經邁入第十年，目前的生活雖然沒有太大的起伏與激情，每天除了忙三個小孩之外，就是家庭的鎖碎事情，雖然平淡，確充實，是有目標的忙碌，我想這就是人生的必經過程，感謝爸媽也曾經這樣的不求回報，我會用心和丈夫共同將家庭照顧好，只要小孩能開開心心長大，健健康康成長，將來在社會上成為有用的人，我想這正是每位為人父母的期盼，對我來說，現實生活的考驗與磨練，讓我更加明白，家庭幸福美滿才是最實際的，也是最難能可貴的。



中華婦女黨主席涂明慧表示，新住民配偶因離鄉背景遠嫁來台，在台支援與親情關懷有限，自己成立此促進會正是希望支身在台的姐妹們能夠在異鄉擁有另一個如娘家般的好所在，而自身年年於台灣、大陸、與東南之間經商，非常了解這些人在異鄉的內心所需，並不定期舉辦範家庭表揚、聚會及各項體驗活動，好讓他們也能感受到如家鄉的溫暖。



承辦單位中華全球婦女產業促進會執行長詹尹州，更提到台灣自有歷史記載500年以來，一直是多元族群融合與多元文化共存的樂土。從移民社會，自荷西、明鄭、清代、日治、國民政府遷台，每一個時期都有新族群移入，一直是新舊融合、兼容並蓄的偉大民族。因此對於多元族群、文化的友善與包容，是台灣這塊土地上絕大多數人的共識。



訊息來源：中華全球婦女產業促進協會



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