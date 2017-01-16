好時．好日．好人生－2017新年開運．藝術特展 當講座碰上DIY，蹦出新藝術！



(中央社訊息服務20170116 14:26:50)當傳統工藝結合現代藝術，究竟會擦出什麼樣的火花呢？本週六1月21日上午10~12點進行的熱騰騰彩繪紅包DIY，邀請到視界多元藝術團隊的陳飛龍老師帶領大家一起藉由禪繞畫的基礎，在作品上建構出不一樣的創作。老師不僅是禪繞畫專家，更是獲得美國禪繞畫認證的講師，本次DIY活動，跟著老師動一動吧！最後的成品自用送禮兩相宜，新年包禮又不失禮呢！



除此之外，當日下午2~4點塔羅牌講座也是十分搶手的呢！邀請到塔羅牌收藏家孟小靖老師擔任主講人，「新的一年，我可以找到內心的自我嗎？」「可以在無際的大海中找到一絲光明嘛！？」那就千萬別錯過當日的塔羅講座啦！不僅可以教導大家一些小知識，亦可當作一個不錯的經驗呢！



本週日1月22日下午2~4點開運彩妝講座也不容小覷呢！邀請美妝達人張佳婷老師來分享彩妝小祕密喔！「新的一年我要做什麼改變可以煥然一新呢？」「可以在工作職場中嶄露頭角呢？」藉由化妝的小魔法搖身一變成為一個眾人矚目的焦點，妳不想嗎？



嘿！想要知道許多未知的祕密嗎？趕緊來本館就對啦！帶你認識自我、探討自我、充實自我、改善自我，讓您能在新的一年煥然一新囉！心動了嗎？心動不如馬上行動！



詳細活動資訊請洽本館官方網站（http://www.nhclac.gov.tw）或洽詢03-5263176分機201洪小姐。



訊息來源：文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207500.aspx