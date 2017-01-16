（中央社台北16日電）世界華人工商婦女企管協會巴拿馬分會15日上午假巴拿馬中華總會會館舉辦健康日義診活動，除邀請駐巴拿馬大使劉德立夫婦外，巴拿馬中華總會會長黎煥欣及相關僑界人士也熱情參與。



該會會長Xenia Yau首先向劉德立說明本次義診之相關概況，並簡介現場義診項目。劉德立感謝Xenia Yau會長之熱忱邀請，並讚揚該會成員事業有成進而回饋當地社會之精神，同時鼓勵該會於下半年再舉辦健康義診活動，駐館樂願與該會攜手合作，落實人道關懷援助，增進巴拿馬華人形象。



本次健康義診活動項目包括：內科、眼科、耳鼻喉科、口腔檢查、婦科檢查等，所有參與活動之醫護人員全屬義務性質，健康日義診活動從上午8時至下午1時止，計有約300名僑胞受惠。1060116