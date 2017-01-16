泰國南部元旦以來，豪雨不停，釀成嚴重水患；災害防治部門表示，至今已造成43 人死亡，其中多數都是溺斃，另外，在南部12個省份還有160萬人受災。



泰國氣象局警告，未來幾天還有另一波豪雨，民眾要嚴加防範，最好及早撤離到地勢較高處。



上星期，泰國南部「洛坤府」動物園一隻鱷魚趁水患落跑，週末才被抓到，今天送回動物園。不過，據說，還有好幾隻小鱷魚至今不見蹤影。



泰國總理「帕拉育」表示，最近這波暴雨相當罕見，造成南部30年來最嚴重的水災。(照片取材自網路)



