泰國南部豪雨成災43 死中廣新聞網 (2017-01-16 15:10)
泰國南部元旦以來，豪雨不停，釀成嚴重水患；災害防治部門表示，至今已造成43 人死亡，其中多數都是溺斃，另外，在南部12個省份還有160萬人受災。
泰國氣象局警告，未來幾天還有另一波豪雨，民眾要嚴加防範，最好及早撤離到地勢較高處。
上星期，泰國南部「洛坤府」動物園一隻鱷魚趁水患落跑，週末才被抓到，今天送回動物園。不過，據說，還有好幾隻小鱷魚至今不見蹤影。
泰國總理「帕拉育」表示，最近這波暴雨相當罕見，造成南部30年來最嚴重的水災。(照片取材自網路)
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