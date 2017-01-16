《暗黑地牢》是一款由Red Hook Games開發的核心向回合制RPG遊戲。日前，工作室準備為遊戲新增一個「RADIANT」休閑模式，將於2月初發佈，挽救那些肝得欲仙欲死的玩家。

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據了解，《暗黑地牢》自虐級別的難度和冷酷無情的城鎮事件，使通關耗時達80小時，不少玩家因此中途放棄。

於是開發人員考慮在數據和規則方面做出調整，創造一種較體貼的遊戲模式，使通關平均耗時降至40小時。但核心部分（角色永久死亡，無法SL）不變，且新增的體貼模式不影響Normal模式，有些成就只能在Normal模式下取得。

據了解，該模式有望在新DLC「血色宮廷」發佈前與玩家見面，即2017年2月初。