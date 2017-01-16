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韓國遊戲廠商格雷維蒂（GRAVITY）在台直營后將首次參加2017台北國際電玩展，除了將攤位打造成遊戲中經典南門場景外，同時為台灣玩家設計多款台灣專屬周邊。另外，官方為了感謝玩家的熱情支持，特地邀請《RO仙境傳說Online》原著畫家『李命進』來台，並進行重製畫作簽名義賣，所得將捐給『喜憨兒社會福利基金會』，為台灣的公益盡一份心意。

官方為了感謝台灣玩家的支持，將特別推出專屬於台灣的周邊商品，除了經典遊戲角色外，更加入台灣在地化的元素，設計出台灣專屬的RO愛台灣保溫瓶，而遊戲中的人氣魔物『天使波利』也化身成為可愛的抱枕。

在1月21日（六）的舞台活動中，官方邀請到創作《RO仙境傳說Online》原著韓國漫畫家李命進來台，與玩家見面，屆時他將分享創作RO的歷程，同時已封筆許久的他還將捐出三幅重製簽名畫作進行義賣，所得將捐贈給喜憨兒社會福利基金會。

提到自己的作品，李命進表示：『這張畫稿是為了創作海報，初次畫作的作品。沒想到已經過了10年，從小時候，我對遊戲、漫畫、卡通就很感興趣。那時候我的夢想就是，將來要以我的名義來創作這3個類型的作品。我畫的漫畫改編為遊戲上市的時侯，我畫了這張畫稿，當時我的期待感及心動反應著剛開始冒險的情侶與初學者的表情。』

另另外，官方從韓國帶來特製的修羅和皇家禁衛隊Coser服裝，要原汁原味的呈現《RO仙境傳說Online》中的人氣角色，並請到了「守護仙境我最萌」CosPlay比賽中的活動大使至現場表演。同時，官方透露：「這次還安排了多項不同的舞台活動，分別要和卡普拉姐姐展開波利拳、與足球美少女親密的兩人三腳，還有瘋狂魔物蘿蔔蹲，優勝的玩家免費獲得虛寶之餘，現場還有巨大波利棒及RO特製春聯、紅包袋等隱藏版的贈品讓玩家帶回家！」

除了線上遊戲《RO仙境傳說Online》外，該系列網頁遊戲《RO仙境傳說Web》及手機遊戲《RO仙境傳說：復興》也將在本次台北電玩展中登場，甚至還有《夢幻龍族》回味試玩攤位。官方指出：「《夢幻龍族》之前在台灣也引起廣大旋風，這次由韓商格雷維蒂重新上線，除了經典回憶之外，也將帶給玩家全新感受。」另外，手機遊戲方面預計還會展出《練愛球園》。

格雷維蒂表示：「2016年開始來台直營，謝謝玩家一直以來的支持，本次透過2017台北國際電玩展展出我們想給玩家看的內容。在未來，不管線上遊戲或是手機遊戲，我們都會努力經營，帶更多的作品與玩家見面，提供大家更多有趣及好玩的遊戲是我們的使命，也請玩家不吝指教與支持。」

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