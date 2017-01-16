小島秀夫的復讎被他挖角的KONAMI員工們北京新浪網 (2017-01-16 14:54)
一般來說位居公司重要崗位的員工都會被僱主要求籤訂競業禁止協議，按照該協議的要求，離職之後的員工在一定時間內不能從事之前用人單位相同的行業，對於遊戲業界知名製作人小島秀夫來說，顯然他和KONAMI沒有相關的協議，而且小島秀夫還從老東家KONAMI挖角，籠絡到之前的同事為其新工作室工作。
所謂的競業禁止協議，一般來說是用人單位通過勞動合同和保密協議禁止勞動者在本單位任職期間同時兼職於與其所在單位有業務競爭的單位，或禁止他們在原單位離職后從業於與原單位有業務競爭的單位，包括創建與原單位業務範圍相同的企業。
小島秀夫從老東家KONAMI離職后馬上在索尼的幫助下成立了同樣以開發遊戲為主業的Kojima Productions，離職至今他還召集了KONAMI的多名同事到新公司工作，甚至最近連歐洲KONAMI原CEO平野真嗣都跳槽到了小島工作室負責管理工作。目前已知從KONAMI離職投靠小島秀夫的員工有：合金裝備系列藝術家新川洋司、製作人今泉健一郎、個人助理Ayako Terashima、遊戲策劃Masaki Saito和Jackie Tan、劇情美術師Yasuhiro Kawakami、角色設計Chihoko Uchiyama、FOX引擎核心人員Akio Sakamoto。
顯然現在的小島工作室幾乎得到了原本KONAMI旗下所有重量人物，難道今後小島工作室就是重生后的KONAMI嗎？
from：中關村在線
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