《無人深空》可能很快又要更新了，這款備受爭議的太空探索遊戲曾在去年12月進行過一次大型更新，增加了一些新的遊戲模式，生存模式和創造模式，另外還加入了基地建設、農場和照片模式的功能。玩家還能額外購買貨船。

上個月的基礎更新檔修復了許多bug，不知道本次製作的更新規模如何，是單純的bug修復還是有額外內容擴充。有玩家通過發掘遊戲文件夾，發現了一些有趣的內容，似乎在未來的更新版本中，官方將在遊戲中加入一款陸地載具——「混合動力車」。

從文件夾可以看到，這款載具包含了多個不同升級選項，包括噴氣動力，發動機升級，儲存升級，武器升級等等。

目前，官方還沒有透露下一款補丁的登陸日期，讓我們一起期待吧。