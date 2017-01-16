11區可愛coser曬私照 目含秋水身材誘人北京新浪網 (2017-01-16 14:57)
又到了為大家介紹妹子的時間了！今天要為大家介紹的是一位來自日本的coser兼模特かりん。除了平時的工作外，かりん也會積極的參加攝影會，把自己的美好身影記錄下來。話說かりん長得非常有特點，一雙迷濛的大眼睛彷彿含著一汪秋水，非常的吸引人吶，かりん的身材也是不錯，纖細窈窕，還有著與身材不相配的豐滿美乳。
かりん熟悉ACG文化，也是一位LoveLive廚，平時也很喜歡玩手游。最喜歡cos的就是小惡魔的形象，平時也會自稱小惡魔，是個萌萌的小姐姐哦。下面就來欣賞一下她的美照吧！（編輯：d）
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