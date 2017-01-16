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台灣萬代南夢宮娛樂今（12）日宣布，2017台北國際電玩展期間（2017年01月20日~1月24日）將邀請多名日本當家遊戲製作人與台灣知名實況主聯手，共計將舉行9場舞台活動，並在現場直播所有內容。

台灣萬代南夢宮娛樂將連續第三年參加2017年01月20日至2017年1月24日舉辦的2017台北國際電玩展。官方表示，今年將集中火力讓玩家體驗多款未上市作品，且絕大多數皆為繁體中文版，並將邀請多位知名遊戲製作人來台與玩家相見歡。

於台北電玩展首日，實況主Xargon將首款繁體中文版的《七龍珠》系列遊戲《七龍珠異戰2》，並分享身為老《七龍珠》迷終於等到繁體中文版的感動。隨後將由實況主老皮細細選擇夥伴，帶領玩家進入《數碼寶貝世界-Next Order-》，搶先體驗登陸PS4的升級畫質與全新數碼寶貝。

第二天1月21日，Xargon將與《空戰奇兵》系列製作人河野一聰一起在《空戰奇兵7》翱翔天際，透過PSVR體驗不可思議的飛行射擊體驗，並代表台灣玩家向河野製作人說出大家的心聲。下午，台灣格鬥遊戲的翹楚Gamerbee將向《鐵拳》系列監督原田勝弘及《鐵拳7》遊戲設計Michael Murray發下戰帖，決戰《鐵拳7》並廣邀格鬥好手一起來踢館。當天最後，實況主6tan將與《鋼彈對決（GUNDAM VERSUS）》製作人安田直矢一同研究讓人熱血沸騰的第五世代。

1月22日第三天，老皮將與夢寐以求的宮本光面對面，並向《夏日課程：宮本光》製作人玉置絢討教，如何成為一個稱職的家庭教師。緊接著，Xargon將向大家熟悉的《加速世界VS刀劍神域千年的黃昏》製作人二見鷹介提問，這兩大強作的奇迹共演究竟如何發生。最後，6tan將單挑《超級機器人大戰》系列總製作人寺田貴信與《超級機器人大戰V》製作人冢中健介，趕在發售前讓更多玩家感受首款繁體中文化的版權《超級機器人大戰》的魅力。另外，Xargon將介紹由台灣萬代南夢宮娛樂營運的首款手機遊戲《大蜜蜂復讎之戰Galaga Revenge》其中的經典與革新。

第四天將是實況節目的最後一場，6tan與實況主鳥屎將搶在發售前一天帶來《火影忍者疾風傳：終極風暴4慕留人傳》，兩人一起見證木葉忍者村新時代的來臨。

官方表示，所有實況節目將可以從萬代南夢宮娛樂台北電玩展Twitch頻道以及萬代南夢宮娛樂亞洲的官方頻道收看。

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