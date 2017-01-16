【網路地產王/綜合報導】台北市地政局近日公佈2016年1~12月台北市不動產經紀業查核結果，業務查核項目共8項，主要缺失為「未揭示文件」、「未完成相關備查」，少數業者則未確實由經紀人在重要文件簽章，除可提供購屋民眾參考，地政局另提醒民眾，為維護自身消費權益，買賣應確認委託對象是否為政府許可的經紀業。

北市地政局指出，去年經查核違規業者均已在期限內補正完畢，若未改善將裁處3~15萬元罰鍰。

地權及不動產交易科表示，去年查核104家合法不動產經紀業者，共36家有違規情形，其中未揭示許可文件有28家，不合格率為27%，未完成相關備查有18家，不合格率為17%。

至於經紀人未確實於重要文件簽章有4家，不合格率為4%。名單中像是儷園廣告、甲桂林廣告、太揚行銷、長富國際地產、三一行銷、誠真廣告、永業行銷等公司，違規項目都達兩項。

在36家違規業者中，包括璞全廣告、儷園廣告、創意家行銷、東森房屋等知名業者也皆遭點名。對此，創意家行銷發言人吳立言回應，去年地政局針對公司業務查核發現缺失，已於規定期限內改善，未來也將配合主管機關規定揭露。東森房屋行銷處副理于靜芳也表示，去年8月地政局來查核時，總部發現特許相關文件遺失，8月22日立即處理申請補發，已改善完畢。

不過也有代銷業者坦言，政府查核項目多，不過只要有一項違規就被列為不合格業者，條件稍嫌嚴格。地政局表示，未來將與公會聯合宣導，促使業者能盡量符合規定。

地政局說明，依照《不動產經紀業管理條例》規定，仲介業者應在執行業務場所主動揭示許可文件，讓消費者清楚知道委託的對象是否有合法許可，若產生消費爭議時，也可獲得權益保障。地政局強調，各項缺失已督促業者限期改正，逾期未改正將處罰業者，後續將與公會聯合宣導，促使業者確實揭示文件、完成相關備查及確實由經紀人在重要文件簽章。

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