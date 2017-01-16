人類歷史總是一直改寫，但同件事能連續數十年創下新高卻不是常見，特別是數據傳送，預期2020年將是2016年的4.4倍，加上5G、4K影片蓄勢待發，更將持續改寫人類數據傳送史新高，後續設備的全面升級商機，當然不容小覷。

【文／鄭威宏】

雖然網路上最近不時看到嘲諷重度使用手機者的插畫貼圖，但卻也是現代人的現實寫真縮影，Uber、Airbnb、網路新聞、影片分享、社交軟體、谷歌、電子商務等，越來越多好玩、好用的軟體被開發出來，資訊流量不停創下史上新高外，大數據時代每年都能更廣泛、更針對地改變你我生活，而在投資的角度上，亦開始進入後大數據時期商機階段。

４Ｇ時代的不同意義

若是４Ｇ的使用者不難發現，現在４Ｇ傳輸速度似乎不如前幾年快，這個問題就是出在４Ｇ速度雖然為３Ｇ的五○倍，但卻跳脫３Ｇ時代只有文字訊息為主的傳送模式，接踵而來的是包括視訊通話、影音串流、線上遊戲、資料傳送及各式行動App應用開發，都讓４Ｇ時代更為廣泛改變人類生活習性，也造就每年持續快速成長的驚人資料傳送量。

若以思科的估計來看，雖然多數國家智慧型手機普及率已進入相對飽和階段，但未來幾年，使用者大量影片收看及資料分享下，行動數據流量每年仍以近五成的速度成長，到了二○二○年，預計全球每年行動傳輸量將增三○ＥＢ，也就是一六年流量的四．四倍。

但回到現實面來看，目前全球主要４Ｇ使用國家，仍以３Ｇ基地台的方式進行建置，也就是基地台本身採用廣域接收發基地台為主，消費者大量進行行動數據使用及傳送下，其實已經無法滿足相關傳接收需求，勢必將有新一輪的設備投資。

換句話說，大數據時代不僅已經來臨，更可說是「後大數據時代」的來臨，過去龐大資料傳輸量快速累積已到舊有設備設計已達不堪負荷的臨界值，點燃相關設備置建投資需求意願，加上緊接而來，不論是二○二○年５Ｇ商轉（一七年設備開發、一八年定規模、一九年試產、二○二○年量產商轉），或是４Ｋ影像更為普及，都將造成後端設備資料傳送負載的更大壓力。

設備須升級或擴充需求

而然，這種後大數據時代設備需求建置其實已經悄悄開始，台股檯面上第一個受惠的例子在於網通大廠智邦一六年推出首款白牌一○○Ｇ交換器大賣，掀起後大數據時代商機的浪潮，顯示數據心中端已出現過大負載、需要升級的壓力，因此，相關公司像是生產中高端雲伺服器用光收發模組的眾達ＫＹ，第四季開始營運明顯跳升，股價也大漲。另外，像是生產光濾波片的東典、統新，也都因為雲伺服器端升級需求而讓營運動能明確拉升。(全文未完)

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