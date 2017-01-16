1月26日起，開啟【魔法百寶箱】，有機會得極品永久S車【S黃金追魂】/【追魂者】/【逐魂者】、極品寵【緣夢天使】、極品【電玩潮人套裝】/【時代旋律套裝】、極品【翎羽蝶翅之翼】/【華夏耀世手杖】/【紫嫣漾媚戒指】或其他獎勵之一！