小號福音 WOW7.15神器學識追趕機制詳解北京新浪網 (2017-01-16 15:13)
還在抱怨WOW7.0對小號不友好嗎？你還在因為神器點數，對玩小號望而卻步嗎？
在7.1.5的新玩家可以可以通過完成「知識就是力量」任務，用500職業大廳資源兌換一本神器研究筆記，最多可以提升到15級。神器研究筆記為拾取綁定，你只能給你兌換任務的角色使用。
另外大號可以在神器學識研究員那裡購買神器研究綱要，綱要售價1000職業大廳資源。綱要最多一次提升20級神器學識。神器研究綱要是戰網綁定物品，你可以通過大號購買再郵寄給小號。
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