作為經典仙俠頁游IP《神仙道》的正統續作，37《神仙道2》傳承原作的人物、劇情、畫風，在細節上加以打磨創新，以唯美的水墨國風畫面，曲折離奇的仙俠劇情，以及豐富有趣的修仙玩法，創造出一個立體而真實的萌系仙俠新世界。

37《神仙道2》官網：http://www.37.com/sxd2/

【水墨國風 流暢畫質】

37《神仙道2》傳承原作中的經典水墨工筆畫風，以唯美，小清新作為設計理念，在場景塑造上採用極具民族特色的建築，加之Q萌元素，使得整個遊戲畫面舒適而輕鬆。同時，37《神仙道2》還採用了先進的Unity3D優化引擎，場景中的一石一木，一人一獸，都變得豐滿可感，稱得上電影級別的流暢畫質。

【Q萌人物 重塑經典】

Q萌詼諧的人物造型是37《神仙道2》對原作最大的尊重，心寬體胖的阿寬，忠厚可靠的將臣，愛憎分明的九鳳，37《神仙道2》繼承經典人物的同時，對老朋友進行更為精細化的設定。將星、武聖、劍靈三大近戰職業，配以飛羽、法師、方士三大遠程職業，再加上副本金剛、劍影、神機、巫祝等多種怪物的相生相剋，戰鬥更加精彩有趣。

【夥伴陣容 問鼎三界】

在37《神仙道2》中，玩家作為將帥，率領隊伍進行戰鬥，一路遇到多種多樣的副本BOSS，這些BOSS都有機會成為玩傢伙伴，夥伴之間有一段段美好天緣百分比加成屬性。另外，37《神仙道2》沿用經典九宮格陣型，天罡陣、鶴翼陣、飛魚陣、七星陣隨機變換，加以暴擊、閃避、防禦等屬性的培養，可謂玩出高能，玩出驚喜！

【飛仙成神 戰無止境】

經典之上再創造，37《神仙道2》有著更豐富、更爽快的系統玩法。試煉場上，世界服玩家隨機相遇；劇情副本中，斬妖除魔步步為營；更有命途、六道輪迴、鎮命塔等單人挑戰玩法見證實力的提升，古域探靈、七星封魔、世界BOSS等合作玩法召喚仙友踏平仙途。37《神仙道2》正在以萬千戰爭書寫逆天改命的仙俠傳奇。

37《神仙道2》基於中國古代歷史神話為背景，唯美水墨畫風與東方古典韻律完美結合，延續《神仙道》經典元素，帶給你原汁原味的修仙體驗！全球同服運營理念，突破平台劃分限制，為你呈現一個背景宏大的仙俠大世界，快來與千萬道友共同修仙！

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