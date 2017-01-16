繼去年拿下《一拳超人》、《初音未來》手游改編權后，1月16日掌趣科技再度出手S級IP，宣布獲得知名日本動畫《BLEACH》授權，將開發製作正版手機遊戲。

《BLEACH》是由日本漫畫家久保帶人所創作的動漫作品，講述了擁有死神力量的黑崎一護攜同伴一起與被稱為「虛」的惡靈戰鬥的故事。該漫畫自2001年起於《周刊少年JUMP》上連載，並於2004年起在日本東京電視台播放動畫版。十余年的連載可以說陪伴了無數漫友的熱血青春，也因其超高知名度，《BLEACH》也與《海賊王》和《火影忍者》一併被網友稱作「日本三大民工漫」，是日本動漫的旗幟作品。

從《一拳超人》到《BLEACH》，掌趣科技與日本聚逸的合作持續深化，一方面說明雙方共同看好頂級動漫IP改編手游的市場前景，另一方面也基於對彼此能力的充分信任。作為此次《BLEACH》手游的研發方，掌趣科技不僅具備強大的移動遊戲研發、發行實力、擁有多款現象級的明星產品，其在日本IP的改編及運作上也具備獨到的成功經驗，如《拳皇98終極之戰OL》就贏得了國內以及海外在收入和口碑上的雙豐收。

同時，《BLEACH》IP手游化也暴露出掌趣科技近年來發力二次元的戰略野心，其在二次元領域已經進行了多輪布局，如投資二次元門戶網站Bilibili，獲得世界級二次元IP《初音未來》，其改編手游《初音未來：夢幻歌姬》已經試玩亮相併將於2017年正式推出。可以預測，伴隨二次元文化漸成主流，掌趣科技還將繼續收羅全球範圍的優質動漫IP資源，並逐步打通動漫與遊戲間的價值壁壘。

2016年8月22日，《BLEACH》在《周刊少年JUMP38號》中迎來最終回，長達15年的連載生涯畫上了休止符。而對於廣大意猶未盡的粉絲們來說，《BLEACH》的手游生命或許在5個月後的今天才剛剛開始，值得保持關注和期待！