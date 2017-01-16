IT時報記者 潘少穎

如果說，2013年，「互聯網金融」是金融行業里的主角，那麼，現在主角換成了「金融科技（FinTech）」。

「金融科技是2017年金融行業的重頭戲。」中央經濟委員會副主任馬光遠此前這樣表示。的確，2016年，摩根大通、谷歌、蘋果等行業巨頭都涉足了金融科技，華爾街的投行和國內的資本大佬也青睞金融科技概念，因此，國內不少互聯網金融企業紛紛向金融科技「示好」。

金融科技這股熱潮猶如當初的互聯網金融一樣來勢洶洶，當然，也為這個行業帶來了「虛火」，人們開始擔心金融科技會不會被「玩壞」？

「真金融科技」會徹底改變金融行業

「京東金融現已將自己定位為一家『金融科技』公司，這家公司永遠都會做三件事：風控、賬戶和連接。」京東金融CEO陳生強曾這樣表示。

「創新助力於金融科技行業裂變式成長，正是基於創新，麥芽分期初步實現了打通場景壁壘，建立自有消費金融生態。」麥芽分期CEO陳展這樣直言。

不管是大企業還是小平台，都紛紛表達了對「金融科技」的追捧。實際上，FinTech並不是一個新名字，早在上世紀90年代，高盛、瑞信這些投行都成立了做FinTech的部門。而在中國也是如此，易觀金融高級分析師李子川告訴《IT時報》記者，此前，銀行開發電子銀行、網銀等，可以看作是金融科技的早期階段，不同之處在於，當時是以金融機構為主導，現在則以科技、互聯網企業為龍頭，互聯網金融是由技術企業推動的向金融科技的過渡形態之一。

金融科技和互聯網金融有什麼區別？嘉銀金科副總裁、極融CEO許一震表示，互聯網金融是將傳統金融行業的業務轉移到線上，而金融科技不僅與大數據、區塊鏈等創新的互聯網技術產生了緊密聯繫，而且能夠形成新的產品，對於金融行業的改變則更加徹底。

「比如通過大數據獲取更多用戶，並對客戶畫像分析，提供個性化的產品和服務；通過各類自動化處理，提升原來複雜的人工處理方式；降低運營成本，提高運營效率；新型的生物識別技術可運用於開戶和安全認證等多方面；智能投顧等技術降低了客戶投資知識門檻，無論資金大小和風險偏好，都有合適的產品提供……這些都需要金融科技來實現。」91金融CEO許澤瑋舉例說。

為何企業趨之若鶩？

去年7月，十部委聯合發佈《關於促進互聯網金融健康發展的指導意見》，隨後又有多達二十幾個監管文件涉及互聯網金融的各個細分領域。這樣嚴格細緻的監管讓不少互聯網金融企業感覺這條路越來越難走，而就是在那個時候，「金融科技」的概念出來了。

在李子川看來，因為約束太多，所以金融科技會更加有利於企業的發展，「金融科技更偏重於技術屬性，不少金融科技公司都在強調『技術輸出』是企業發展的重要一環，通過核心技術的輸出和應用，企業不用受限於（金融業務）資本金、槓桿率的制約，在金融領域一旦涉及資金就很容易觸碰『紅線』。」

難道只要套上「金融科技」的名頭就可以規避監管？對此，許一震告訴《IT時報》記者，不排除隨著金融科技的發展，會有新的金融業務服務牌照發出，就如同第三方支付牌照一樣。

「金融科技也促使監管人才結構轉型，不轉型，很可能對創新性金融企業的監管不到位。」中歐國際工商學院教授朱曉明告訴《IT時報》記者。

此外，定義為金融科技公司會得到更高的估值。對於一家金融屬性的企業來講，估值方法要採用銀行體系的，要考慮信用風險，通常規模越大，風險也越大；而對於一家互聯網公司或技術公司來講，不承擔信用風險，業務規模與流量和用戶成正比，可以產生更高的估值。

難言有多少「科技」含量

金融科技能幫助企業緩解監管壓力、提升估值，而資本也傾向於這塊，根據易觀金融科技領域投融資細分方向佔比數據顯示，2016年借貸領域的投資熱度稍有下降，而在金融信息化領域的投資熱度明顯上升，從2015年的4.6%提升到了2016年的8.95%，預計2017年資本對金融科技熱度將上升到新的層面。

因此，金融科技平台化的趨勢越來越明顯，匯付天下表示，其「理財家」產品的系統版可為機構提供全系統、全產品、全交易服務；頻道版可直接嵌入平台，提供一鍵式全產品接入服務。京東金融也表示，其推出兩款最新產品服務證券行業，京東金融大數據消費指數及京東天灝投資數據平台和京東金融量化策略開發平台，通過技術能力連接整個證券行業的所有參與者。

雖然以大數據風控、機器人理財、區塊鏈應用等為代表的金融科技業態在中國起步發展，但不可否認的是，這個領域目前魚龍混雜，「蹭概念」的不在少數，在融360CEO葉大清看來，這個「舊瓶」如今被拿來裝中國互聯網金融的這碗「新酒」。

一位互聯網金融業內人士曾經體驗過多個自稱做智能投顧的App，使用之後發現，大多只是讓用戶填個問卷而已，隨後通過問卷得出的用戶風險偏好，併為客戶推薦相應的理財產品——在這其中，難言有多少「科技」含量。

在許澤瑋看來，目前大多數所謂的科技金融平台和產品更多的是在追趕概念。金融科技雖然落地在金融服務上面，但卻是以技術見長，「現階段所謂的科技金融與互聯網金融沒有任何本質區別，其根本還是在如何利用好互聯網的技術手段。雖然大數據、區塊鏈等技術對互聯網金融企業風控有著一定的優勢，但受到時間、技術發展等原因導致結果暫時並不理想。」

鏈接

是「FinTech」還是「互金」不重要

「虛火」一旺，或許金融科技就會重蹈互聯網金融被玩壞的老路。

「去泡沫化」是金融科技的必經之路。「僅僅想憑藉FinTech這個概念而獲得投資的泡沫平台企業，成功的幾率將會越來越小。只有已經開發出成熟的產品，並且獲得消費者承認的公司才能獲得資本市場的青睞。同時，競爭日益激烈，小公司會逐漸被大公司所吞併，市場會出現區域龍頭割據的局面。」李子川表示。

2000年，互聯網泡沫破裂之後，軟銀創始人孫正義在北京召開他投資的三十幾家公司的會議，當時三十幾家公司都不稱自己是互聯網公司了，都換了方向。如今這些改名的公司早已灰飛煙滅，唯有堅持自己是.com的阿里巴巴生存了下來，而且成了世界市值最高的互聯網公司。葉大清說，不管是叫互聯網金融，還是改名FinTech，都不會增加在寒冬中存活的機會。

評價金融創新的標準，是服務實體和改善民生，金融科技強調的技術賦能金融其實只是開端。許一震說，科技金融領域也有細分，包括網貸、財富管理、互聯網保險等，最終能不能脫穎而出，取決於平台的效率是不是最高，客戶體驗是不是最好，反之，則可能面臨被淘汰的局面。