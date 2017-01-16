IT時報記者 錢立富

七年前，為了方便用戶不更換手機號碼就能更換運營商，我國開始了攜號轉網試點。但是七年時間過去了，攜號轉網仍只是處於試點階段，只是試點範圍從天津、海南兩地擴大至雲南、江西、湖北等省。攜號轉網遲遲沒有普及推廣開來，未免令人失望。

現在業界又有消息稱，我國將開展異網漫遊試點，用戶可在保持號碼不變、歸屬運營商不變的情況下，使用其他運營商的網路。打比方來說，在聯通信號弱、移動信號強的區域，聯通用戶可使用移動的網路。

對於用戶來說，異網漫遊如果能成為現實，自然是好事。但是，有了攜號轉網的「前車之鑒」，異網漫遊的前景如何實在難料。

工信部早有此意

最近，名為《關於開展移動通信網路異網漫遊試點的通知（徵求意見稿）》的文件在社交媒體上流傳。在這份文件中，工信部信息通信管理局向廣東、河南、雲南三地的通信管理局以及中國電信、中國移動、中國聯通三家運營商發文表示：「為貫徹實施網路強國戰略，提升通信網路覆蓋和服務水平，惠及廣大群眾，促進行業健康持續發展，經部領導同意，我局擬在部分地區開展移動通信網路異網漫遊試點……」

目前，工信部方面尚未官方回應此次在社交媒體上流傳文件的真實性。但是從工信部以往的動作和表態來看，對異網漫遊其實早有準備。

2013年12月，工信部電信管理局（后更名為信息通信管理局）在南京召開互聯互通研討會，在這次會上，相關人士就介紹了移動用戶在4G環境下的異網漫遊技術方案。

2014年5月，在工信部、發改委、財政部、國家新聞出版廣電總局等14部門聯合發佈的《關於實施「寬頻中國」2014專項行動的意見》中，也明確提及：引導基礎電信企業加大市場推廣力度，推動實施4G用戶異網漫遊，切實保障網路質量和服務水平，為廣大用戶提供高速、便捷、實惠的4G無線寬頻服務。

在國外不是啥新鮮事

其實，異網漫遊並不是什麼新鮮事物，比如國際漫遊就是異網漫遊，國內用戶使用國內某運營商的手機卡，到了國外之後，手機就會接入當地運營商的網路進行通信。不過這種漫遊的前提是，國內運營商與國外運營商達成了合作，相互開放鑒權。

在國外，異網漫遊也是比較常見的現象，因為運營商必須要這樣做。比如在美國，由於地廣人稀的特性，美國運營商的網路人均成本相對較高，運營商在建設網路時會仔細評估網路覆蓋的成本和收益情況。利潤高的地方自然覆蓋較好，利潤低的地區就儘可能減少覆蓋。所以，即使AT&T、Verizon、T-Mobile這些全國性的運營商，其網路實際上並沒有做到全部覆蓋。為了彌補自己網路覆蓋不足，AT&T、Verizon這些全國性運營商通常採取的做法就是和其他運營商合作，在信號盲區，自家用戶可以使用其他運營商的網路，這就是異網漫遊。

國內異網漫遊難度不小

從網路覆蓋率層面來說，相比較於美國，中國推行異網漫遊並不是那樣緊迫，三家運營商的網路基本上都做到了全國性覆蓋，包括中國電信和中國聯通，隨著低頻段4G網路建設工作的開展，其4G網路覆蓋範圍和質量將會有進一步提升。

在電信業獨立分析師付亮看來，在國內推行「異網漫遊」只是看起來很美，如果要真正實施，從商用角度看不比「攜號轉網」難度小，比如在手機終端層面、網間結算和運營商網路建設的積極性方面。

如果實行「異網漫遊」，對手機終端提出了更高的要求，同一個卡槽插了某個運營商的卡，需要能同時在2G、3G、4G網路環境下使用，還需要適應三大運營商支持的不同頻段，包括頻段復用后800M用於LTE FDD，900M用於TD-LTE、LTE FDD。同時支持這些標準、模、頻的手機終端，價格不會太低。「如果只是簡單漫遊，那在網路中相同的只有中國移動和中國聯通的GSM、中國電信和中國聯通的FDD，實施后受益的用戶有限。」付亮表示。

另外的難點在於網間結算方面，付亮認為，目前語音、簡訊資費已經基本穩定，也沒有了全國漫遊費，運營商之間比較容易確定結算價。但網間流量費的結算價很難制定，不同的運營商、同一運營商的不同套餐，流量單價並不相同，甚至相差極大，這對網間漫遊流量費價格的制定都帶來極大麻煩。

最為關鍵的是運營商的態度如何，網路設施是運營商最重要的核心資產，處於領先地位的運營商是否願意將自己的網路分享給其他運營商，這是個巨大問號。

付亮認為，「異網漫遊」只適合於有政府投入資金扶持的特定區域開展，並不適合全面推廣。