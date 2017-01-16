IT時報記者 吳雨欣

「如果銀行不改變，我們改變銀行。」阿里巴巴董事局主席馬雲說。

躺著就能把錢掙了的傳統銀行業，這幾年日子不好過。繼騰訊系的微眾銀行和阿里系的網商銀行后，小米系四川新網銀行正式創立，成為中國的第三家互聯網銀行。蘇寧也不甘示弱，趕在百度和京東之前獲批籌建江蘇蘇寧銀行，這也是繼螞蟻金服后，又一家拿到全牌照的互聯網公司。

互聯網銀行來勢兇猛，押注金融夢的還不止以上幾家，從12月至今，美團點評的吉林億聯銀行、百度的百信銀行均拿到「入場券」。此前，亦有消息傳出樂視擬在山西申辦民營銀行。被民間資本垂涎已久的傳統銀行業終於迎來大批互聯網玩家。他們有的說是為了更好地服務平台的客戶；有的說要解決小微商戶融資難、融資貴；還有的說要干傳統銀行不想干、不能幹的事情。不管怎樣，這些理由最終「殊途同歸」——賺錢，就算以後干賠了，也能先在肥沃的銀行業佔個「坑位」。

支付之後，才是銀行

在允許具備條件的民間資本依法發起設立中小型銀行等金融機構，並在2014年啟動民營銀行試點工作后，民營銀行的審批開始提速。目前開業及獲批的民營銀行已擴充至17家，有互聯網公司基因的達到6家。

阿里巴巴在金融領域的一系列動作估計早已讓圈內人分外眼紅，傳統銀行的諸多業務動不得，被捨棄的小微企業就像社會經濟的「毛細血管」，讓互聯網金融垂涎已久。

「互聯網公司發展到一定規模后就想涉足銀行業，一方面，銀行業是容易實現盈利的行業，互聯網公司有利可圖，另一方面傳統銀行需要互聯網化，這些新興的互聯網銀行會倒逼傳統銀行在產品、管理上的改革，促進傳統銀行加快轉型。」中央財經大學銀行業研究中心主任郭田勇告訴《IT時報》記者，互聯網銀行沒有線下物理網點，不做現金業務，一切流程都在線上，在服務小微企業層面上，要比傳統銀行有優勢。

BAT中第一家互聯網銀行微眾銀行定位於「個存小貸」，希望通過海量的微信和QQ用戶，讓大家都能用上微粒貸。不過，社交數據對騰訊金融版圖的作用很難立竿見影。雖然每天有5.7億人登錄微信，接近中國人口的一半，但微眾銀行真正有起色，還是靠著微信支付和QQ支付市場份額的不斷增長。

螞蟻金服的網商銀行電商屬性更加明顯，背靠阿里巴巴，可以利用關聯公司淘寶的電商數據對小微企業進行預授信。在12月份銀監會召開的首批民營銀行聯合發佈會上，網商銀行對外披露了網商銀行開業17個月來的總體發展經營情況，這家沒有線下網點的銀行，服務了200萬家小微企業，覆蓋2.5萬個村莊。

「互聯網銀行是利用支付切入金融需求，支付入口后才是銀行業務，在這方面，支付寶和微信支付已經有了足夠大的市場份額，新入局的百度有些被動。」電商分析師魯振旺告訴記者，做互聯網銀行，要麼連接商戶，要麼連接用戶，掌握交易大數據。相較於擁有大量用戶賬戶的阿里巴巴和騰訊，百度明顯是兩不靠，搜索數據要成就金融，不容易。

蘇寧雲商、小米、美團點評憑什麼？

BAT資本雄厚，雖然百度是BAT中較弱勢的一個，好在手持人工智慧、大數據等前沿技術，前沿技術與銀行金融業務的深度融合可期可待。

百度相關人士告訴《IT時報》記者，百度的銀行牌照不同於其他幾家的民營銀行牌照，而是採用獨立法人運作模式的直銷銀行牌照。

籌建成功后，百信銀行將以獨立法人形式開展直銷銀行業務，這是銀監會探索部分業務板塊和條線子公司制改革設想以來落地的創新試點方案。這是百度手裡值得傲嬌的資本。

百度靠上了國企中信銀行，可蘇寧雲商、小米、美團點評都來湊熱鬧開銀行，憑什麼？

「電商交易平台是它們的共同路徑。蘇寧上游有家電供應商，中游有售後、物流的服務商，下游有到店消費的用戶，數千家線下門店都可以成為它營銷的網點；小米也積累了不少電商數據，紅米手機賣出了1億多部，小米可用底層技術打通用戶，比如，把銀行業務理財產品預裝在手機里；美團點評有450多萬的商戶，多數是小微客戶，擴大店面、店鋪裝修都需要錢，美團點評完全可以參考店鋪在平台上的表現，為餐飲商戶發放經營貸款等特色業務。」 中國電子商務研究中心主任曹磊告訴《IT時報》記者，O2O外賣平台依然在跑馬圈地，利潤率並不高，吉林億聯銀行做好了，是對美團點評盈利的很好補充。此外，美團點評除了民營銀行牌照外，還拿下了小貸與第三方支付牌照，掌門人王興的金融布局初顯。

相較於蘇寧雲商、小米、美團點評，金融業務已涵蓋支付、保險、理財、證券、徵信等7大業務的京東沒拿到銀行牌照讓業內人士覺得匪夷所思。

對此，京東金融的相關人士回應《IT時報》記者，銀行牌照暫不在京東金融的計劃之內。不管是暫無計劃還是傳聞的「名落孫山」，京東金融一直保持飛速的成長，並與中信銀行達成戰略合作。

持股比例考驗積極性

雖然銀監會城市銀行部主任凌敢表示，民營銀行的設立不搞「計劃生育」，對民營銀行扶上馬還要送一程。但在業內人士看來，監管部門對民間資本進入銀行業，還是不放心。

這一點從互聯網銀行的股東構成及佔比可見端倪，網商銀行的主要發起人股東包括阿里小微金服、上海復星工業、萬向三農集團等；四川新網銀行由小米、新希望、紅旗連鎖聯合投資；江蘇蘇寧銀行由蘇寧雲商、日出東方及其他發起人共同投資。此外，其他幾家民營互聯網銀行也均是「互聯網公司＋傳統公司」模式，互聯網公司的持股最多不超過30%，而大股東背景一定程度上決定了民營銀行的經營特色。

「互聯網公司與傳統公司聯合發起民營銀行的原因有兩個：一是因為相關政策規定互聯網公司建立民營銀行必須有傳統企業作為合伙人，二是因為聯合發起的模式有利於民營銀行金融體系的線上和線下建設，使得分工明確，即線下的傳統企業進行當地的銀行網點建設，互聯網企業則側重線上的業務發展。」魯振旺分析。

這樣的做法避免了一股獨大，遏制了關聯交易，但當互聯網銀行發展到足夠的規模時，也在一定程度上打擊了互聯網公司的積極性。有業內人士向《IT時報》記者表示，網商銀行及微眾銀行的發展模式，明顯更加倚重阿里系和騰訊系，當兩家銀行發展壯大，股東之間收益失衡的情況愈加明顯，並不利於民營銀行的可持續發展。

另一個讓互聯網銀行頭疼的是遠程開戶。原本小額貸款是傳統銀行無法承受之重，依託互聯網長尾效應，互聯網銀行可以憑藉大數據優勢和科技優勢，降低風控和經營成本，但互聯網銀行不能吸收存款，能拿出放貸的自有資金有限，被迫成為傳統銀行的「二傳手」，辛辛苦苦為傳統銀行「做嫁衣」，命運與小貸公司無異。

2015年微眾銀行董事長顧敏、行長李南青等「豪華高管團隊」出走亦被外界解讀為，互聯網銀行束縛太多，施展不開手腳。「民營銀行創新模式，兩條路徑至關重要，一是互聯網銀行遠程開戶的實質推動；二是進一步開放民營銀行市場，讓市場成為其資源配置的決定性力量，避免按行政區域分割的計劃思維主導市場。」郭田勇告訴《IT時報》記者，目前的遠程開戶試點依舊局限於線下特定設備的識別，並沒有多少實質性的探索意義。

據了解，2016年12月1日起，個人銀行賬戶分類管理新規實施，用戶可以通過櫃面、遠程視頻櫃員機和智能櫃員機等自助機具、網上銀行和手機銀行等電子渠道開立包括Ⅰ類在內的三類銀行賬戶，但包括網商銀行和微眾銀行在內的互聯網銀行等只能通過遠程視頻給自己的客戶開立Ⅱ類戶或Ⅲ類戶。如果互聯網銀行不能提供工作人員現場核驗，依然不能為客戶開立具有現金存儲業務的Ⅰ類戶。

記者手記

選擇低調

對於互聯網公司來說，進軍銀行業一直是一個敏感話題。在《IT時報》記者採訪中，多家互聯網銀行表示，不願意多談，甚至「文章里就別提我們了」。

互聯網缺乏低調的基因，這對一向喜歡面向公眾敞開心扉的互聯網公司們來說顯得有些不尋常，為什麼？一家互聯網銀行內部人士坦言，就算與寧波銀行、南京銀行等規模相比，他們的規模尚不及這些城商銀行的十分之一，更別談那些老百姓口熟能詳的「大銀行」。

對互聯網公司來說，在金融方面的探索還有許多路要走，面對同樣在技術進步的傳統銀行、小心謹慎的監管機構等方方面面的作用力，互聯網公司需要走得格外小心。而科技和技術對傳統銀行業的決定性影響力時刻也遠沒有來得這麼快，革命的時間窗口還未到來，在此之前，互聯網公司預計還將低調前行很長一段時間。