農村金融公司「什馬金融」獲近億元B+輪融資北京新浪網 (2017-01-16 15:00)
新浪科技訊 1月16日下午消息，農村金融公司什馬金融宣布完成近億元B+輪融資，本輪融資由信中利資本領投，順為資本、峰瑞資本、華創資本等老股東跟投。
此前，什馬金融於2016年8月完成了由順為資本和北極光創投領投，峰瑞資本和華創資本跟投的近億元B輪融資；於2015年11月獲得A輪數千萬人民幣融資。
公開資料顯示，什馬金融成立於2015年1月，是一家專注服務於農民的消費金融公司，已在全國覆蓋2萬多家鄉鎮網點。其官網信息顯示，目前兩大產品「什馬分期」和「信用袋」分別為農民和商家提供消費金融、供應鏈金融服務。（徐利）
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