兩歲男孩遭毒手：保姆用捲髮棒將其燙傷北京新浪網 (2017-01-16 14:38)
美國紐約一保姆用加熱后的捲髮棒燙傷兩歲男孩。保姆用手觸碰捲髮棒確保足夠熱后伸向小男孩的腳，小男孩直往後躲，保姆卻又將捲髮棒伸向小男孩的手。
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