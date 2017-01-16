中新網「成都新聞發佈」平台上線試運行北京新浪網 (2017-01-16 14:41)
中新網成都1月16日電 (劉彥君 劉婷)16日，成都市政府新聞辦與中國新聞社四川分社合作，在中國新聞網共建的成都新聞發佈平台上線試運行。此舉是成都市政府新聞辦進一步加強成都建設國家中心城市的宣傳，拓寬新聞發佈傳播渠道、增強新聞發佈傳播效果的重要舉措。
據記者了解，中新網成都新聞發佈平台可通過點擊中新網首頁的「成都新聞發佈」文字鏈進入，也可通過網址(http://www.sc.chinanews.com/ChengduNews/index.shtml)直接進入。截至目前，平台已設立「新聞發佈」「媒體報導」「視頻直播」「微視頻」「發佈動態」「新聞發言人」「管理服務」「網民留言」8個欄目，綜合運用文字、圖片、視頻、微視頻、直播等全媒體傳播方式和網路互動功能，著力增強新聞發佈傳播效果。
其中，「新聞發佈」和「視頻直播」欄目通過文字或視頻全程記錄新聞發佈過程，方便網友直擊新聞發佈會現場；「媒體報導」欄目將集納展示媒體對新聞發佈內容的重點報導；「微視頻」欄目將對新聞發佈內容進行生動鮮活的視頻報導；「發佈動態」欄目則為市級部門和區(市)縣的新聞發佈提供了展示平台；「新聞發言人」欄目將方便公眾了解成都新聞發言人隊伍建設情況；「管理服務」欄目既方便市級部門和區(市)縣了解新聞發佈政策，也為媒體提供相關服務信息；「網民留言」欄目則開通了網友提交有關成都新聞發佈的意見、建議的通道。
成都市政府新聞辦有關負責人表示，平台將在試運行期間進一步優化設計，強化和完善功能，逐步將平台打造為成都對外宣傳的重要載體，提升成都對外傳播能力。同時，將緊緊圍繞市委、市政府中心工作，進一步加強新聞發佈的策劃和組織，主動設置議題、引導話題，運用該平台加大對成都建設國家中心城市的重點宣傳。(完)
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