中新網1月16日電 據韓媒報導，韓國國會議長丁世均16日在會見日本議員代表團時表示，2015年簽署的韓日慰安婦問題協議並未在韓國國內進行充分討論和達成共識，在程序上未能符合要求。

據報導，正在斐濟納迪出席亞太議會論壇(APPF)的韓國國會議長丁世均與日本議員代表團進行會晤時表示，韓國在同日本進行協商的過程中，並未同慰安婦老奶奶充分地進行討論，未能與國民達成共識。

丁世均指出，韓日理應遵守政府間達成的協議，但是因為程序上有問題，問題未能完全解決，對此深表憂慮。

丁世均說，很多韓國人對日本首相安倍晉三有關慰安婦問題的意見或立場感到不滿，這可能是情況惡化的原因。

他說，對於慰安婦問題和歷史問題，在過去的日本領導人當中，也有人超越個人的利害關係，對這些問題做出果斷的決定。然而，後來其他領導人卻推翻了先前做出的決定，犯下錯誤，結果使得這些問題迄今仍未能完全獲得解決。