1月16日，由公安機關與360安全中心聯合發起的獵網平台發佈《2016年網路詐騙趨勢研究報告》，全面揭示了目前流行的網路詐騙手段和防範技巧。

報告顯示，根據獵網平台收到的網路詐騙受害者舉報線索統計，2016年網路詐騙對受害者造成的人均損失達到9471元，男性受害者佔比73.6%，手機「補卡換卡」、朋友圈刷票、劫掠個人信用貸等新型詐騙形式不斷湧現，手機支付在提供了便利的同時也潛伏著巨大危險，保護個人信息和手機安全防護成為當務之急。

獵網平台全年收到詐騙舉報2萬例，涉案金額1.95億

作為國內首個警民聯合的網路詐騙信息舉報平台，獵網平檯面向全國網民提供電信網路詐騙舉報服務，舉報不設金額限制，即使被騙1元也能舉報。據獵網平台發佈的報告統計，2016年獵網平台共收到全國用戶提交的網路詐騙舉報20623例，舉報總金額1.95億余元。與2015年相比，網路詐騙的舉報數量雖然下降了17.1%，但人均損失卻增長了85.5%。

虛假兼職是2016年被舉報數量最多的詐騙類型，一共出現4550例虛假兼職詐騙，佔比22.1%；其次是網游交易、虛假購物、金融理財、虛擬商品和身份冒充。

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以涉案金額統計，金融理財是受害者損失資金最多的詐騙類型，去年涉案金額達7411.4萬元。其次是賭博博彩詐騙、涉案總金額3067.4萬元，虛假兼職、身份冒充詐騙的涉案金額分列第三和第四位。

一線城市網路詐騙受害者損失慘重

從網路詐騙受害人群的地域分佈來看，廣東、山東、江蘇、河南、和四川這5個省級行政區的被騙用戶最多，這5個地區用戶的舉報數量約佔到了全國用戶舉報總量的35.4%。廣東省的被騙用戶人數竟然超過第二名近一倍，達到2500多人。

一線城市經濟發達，網上購物和手機支付高度普及，遭網路詐騙造成的經濟損失也更為突出。北京網民舉報的詐騙損失金額達到903.2萬元，深圳、上海、廣州的損失金額也在500萬元以上。同時，北上廣深等一線城市也是網友維權意識最高的城市，對網路詐騙的舉報數量排在全國前列。

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作為上網的主力軍，18歲至29歲的年輕人群仍然是網路詐騙受害者最為集中的年齡段，占所有受害者的64.9%；老年人雖然受騙人數並不突出，但是受騙金額遠遠超過年輕人。

專家提醒：保護簡訊驗證碼是防騙關鍵

「現在智能手機的應用越來越廣泛，通過手機聊天和朋友圈行騙開始成為新的趨勢」，獵網平台反詐騙專家劉洋介紹，騙子一般會以優惠商品、抽獎、紅包、色情等內容誘惑，或冒充公檢法機關進行恐嚇，欺騙受害者上鉤，手機聊天群和朋友圈的風靡也使詐騙信息更快速地傳播。

劉洋提醒網友，經過獵網平台接到的網路詐騙大數據分析，未來一段時間，網路詐騙還會呈現形式多樣、結合個人信息精準行騙的狀態；簡訊驗證碼是網上支付的關鍵，已經成為犯罪分子的主攻方向，騙子甚至用運營商的補換卡業務，竊取簡訊驗證碼；短網址、分享鏈接也在被惡意利用，通過網址跳轉將受害者帶到釣魚網站上進行詐騙，網友們應注意使用手機安全軟體，對竊取簡訊驗證碼的手機木馬和釣魚網站進行攔截。

在網路詐騙猖獗的同時，全國總動員式的反詐騙行動也不斷升級，政府監管、立法、銀行、運營商和網路安全等企業對電信詐騙團伙進行了全面圍剿，包括ATM轉賬24小時到賬，央行「261號文」銀行開戶及轉賬新規、最嚴電話實名制等一系列舉措，對網路詐騙起到了有效的遏制。

根據公安部發佈的數據，2016年1月至11月，全國共破獲各類電信網路詐騙案件9.3萬起，查處違法犯罪人員5.2萬人。為了充分發揮360等網路安全廠商的技術優勢，獵網平台與全國221個地區的公安機關建立聯繫，協助偵破100多起重大網路詐騙犯罪案件，打掉10餘個大型詐騙團伙。